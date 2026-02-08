Gửi xe tại điểm trông giữ trên vỉa hè có bị camera AI 'soi', phạt nguội?

Tôi vô tình gửi xe ở bãi tự phát trên vỉa hè thì có bị camera AI ghi lại và bị nhà chức trách xử phạt hành chính về hành vi đỗ xe trên vỉa hè không?

Gần đây, Công an Hà Nội đang vận hành hệ thống camera AI để phạt nguội các trường hợp về vi phạm trật tự đô thị. Mới đây nhất, chỉ trong hai ngày 3 và 4/2 đã có 335 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, giao thông được phát hiện thông qua hệ thống này.

Một tuần trước, tôi vào một tiệm ăn ở khu vực trung tâm, vừa dừng xe thì được bảo vệ chỉ sang bên kia đường gửi vì không được phép để trước cửa hàng. Theo chỉ dẫn, tôi gửi xe tại một điểm ở vỉa hè. Người trông giữ đưa vé không có dấu, không logo, giá 5.000 đồng.

Lâu nay việc này là bình thường nhưng hôm đó vừa gửi xong, tôi giật mình phát hiện ngay phía trên camera AI. Vậy xin hỏi, tôi vô tình gửi xe vào bãi "lậu" thì có bị phạt nguội về hành vi đỗ xe trên vỉa hè không?

Gửi xe máy kín vỉa hè ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

=>> Luật sư tư vấn