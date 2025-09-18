Gửi tín hiệu đến vũ trụ để anh sớm tìm thấy em

Anh yên tâm nha, em tự tin về vẻ đẹp của mình, không chỉ về vẻ ngoài và cả trong tâm hồn nữa.

Em đã trải qua 28 lần sinh nhật, một độ tuổi không phải quá nhiều nhưng cũng không còn trẻ để lông bông nữa rồi, cũng đã trải qua không ít chuyện nên tự cảm thấy bản thân có chút suy tư, chững chạc hơn so với các bạn cùng trang lứa. Em không giỏi làm nhiều việc một lúc, em tin mỗi một giai đoạn có những công việc cần được ưu tiên lên trước. Thực sự em cũng rất khâm phục những đứa bạn vừa học giỏi vừa yêu đương sớm, em không làm được như vậy. Những khoảng thời gian trước em thật sự chỉ tập trung vào học hành, gia đình mà nhiều khi không quan tâm lắm đến những buổi đi chơi, giao lưu bạn bè lắm, nên là mọi người cứ bảo em ế đến giờ là có thực lực là vì thế. Nhưng thật sự thì em cũng không có hối hận lắm đâu, em nghĩ chắc là em chưa có duyên thôi.

Em tự cảm nhận mình khá ổn, ngoại hình cũng không xinh đẹp như hoa hậu, nhưng cũng đến nỗi xấu. Anh yên tâm nha, em tự tin về vẻ đẹp của mình, không chỉ về vẻ ngoài và cả trong tâm hồn nữa. Em sinh tháng 5, mùa hè nên tính tình cũng lạc quan và tươi tắn lắm, nhưng lạ hay em lại thích những ngày mùa thu Hà Nội. Cảm giác được ngồi nhâm nhi tách trà ngắm phố phường bên quyển sách hay thì thật tuyệt vời.

Em làm trong môi trường tiếp xúc với nhiều người, người ta bảo người ít nói lại hướng nội nhưng lại phải làm trong môi trường cần nhiều giao tiếp, vì vậy mà em cảm thấy mình bây giờ cũng không còn ít nói nữa. Công việc của em cho em nhiều trải nghiệm gặp gỡ nhiều câu chuyện khác nhau nên nhiều khi em thấy mình nhạy cảm và có khả năng thấu hiểu hơn bình thường. Anh đừng lo nhé, em cũng cần lý trí, cái đầu lạnh để xử lý công việc nên em cũng cứng rắn và gan lỳ lắm.

Em kể chuyện như vậy anh có cảm nhận được chút nào không? Em hy vọng nếu anh có chút đồng cảm và muốn tìm hiểu em nhiều hơn thì đừng ngần ngại gửi cho em lời chào nhé. Em vẫn tin vào tình yêu, vẫn tin vào những buổi nói chuyện nhẹ nhàng, có chiều sâu bên những ly trà ấm hay những buổi đi bộ nhẹ nhàng quanh bờ hồ. Em chờ tin anh và hy vọng vũ trụ sớm tác thành cho em.

