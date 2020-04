Thừa Thiên - HuếChị Hồ Thị Phương Nhi (38 tuổi) bị đề nghị phạt 200.000 đồng vì gửi rượu vào khu cách ly tập trung cho người thân.

Theo công an phường An Cựu, khoảng 15h30 ngày 19/4, chị Nhi mang 10 hộp sữa tươi đến khu cách ly tập trung ở Ký túc xá Đại học Huế (phường An Cựu) nhờ lực lượng chức năng đưa vào cho người thân đang cách ly tại đây.

Công an phường An Cựu lập biên bản vi phạm của chị Nhi. Ảnh: Thượng Hiển

Kiểm tra 10 hộp sữa, lực lượng bảo vệ nhìn thấy bên dưới có vết băng kéo dán lại; khi mở ra, phát hiện bên trong là rượu chứ không phải sữa tươi.

Công an phường An Cựu đã lập biên bản chị Nhi về hành vi "không thực hiện biện pháp tự bảo vệ đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế". Người thân của chị Nhi đang cách ly tập trung cũng bị nhắc nhở.

Trước đó, công an phường An Cựu từng xử phạt một người khác 200.000 đồng, cũng về hành vi cố tình đưa rượu vào khu cách ly tập trung cho người thân.

Đến nay 8 khu cách ly tập trung trên địa bàn Thừa Thiên Huế tiếp nhận 6.362 người; trong đó 5.781 trường hợp đã hết thời hạn, được về nhà.

Võ Thạnh