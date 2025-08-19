Gửi người em thương đang thất lạc

Em không hứa sẽ làm lành những vết thương cũ, chỉ dám hứa sẽ không làm trái tim anh phải trầy xước thêm một lần nào nữa.

Mình hẹn hò nhau đi anh nhé

Em bỗng thấy chán mình hiện tại

Cứ mỗi ngày từ nhà đến công ty rồi ngược lại

Cũng muốn một ngày được " ai đó" đón đưa

Em sợ lắm những ngày mưa

Mắt cay xè, mọi thứ đều mờ ảo

Gồng người lách xe trong cơn mưa dai ướt áo

Lạnh ngắt một khoảng trời, lạnh ngắt một góc tim!



Con gái ai cũng mong muốn tìm cho mình bến đỗ hạnh phúc. Những lúc gặp bạn bè, người thân cứ hỏi sao chưa chịu lấy chồng đi, em vui vẻ trả lời sẽ có, tại "ảnh" còn đang kẹt xe ở đâu đó nên đến đón muộn xíu thôi à. Đôi dép còn có đôi có cặp, chẳng ai muốn mình phải lẻ loi một mình, đúng không anh? Hôm nay em ngồi nhâm nhi ly cà phê và chào đón tuổi mới một mình mà chưa có anh bên cạnh. Nên em mạnh dạn viết bài tìm anh, người sẽ cùng em đón tuổi mới của năm tới và những năm sau này.

Em có công việc ổn định và đang sinh sống ở TP HCM, về ngoại hình thì chiều cao có giới hạn xíu, 3 mét chia đôi thôi, nhưng bù lại tính tình hoạt bát và truyền năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh, nên chắc vì vậy mà hơn 40 mùa hoa mai nở em được mọi người nói vui là "trẻ" hơn so với tuổi thật. Về công dung ngôn hạnh, em cũng biết nấu vài món cơm canh cá đảm bảo bữa cơm của gia đình, còn món tiệc thì nay thời đại 4.0 rồi nên cần lên mạng học hỏi thêm thôi anh ạ.

Về anh, em chỉ cần anh có công việc ổn định và thương em bằng tất cả phần còn lại của trái tim anh. Em nghĩ mình và anh ở tuổi này rồi thì trái tim ít nhiều cũng hằn không ít vết trầy xước, những cảm xúc đặt nhầm chỗ. Nên dù thanh xuân ta chưa gặp nhau để trao nhau những lời ngọt ngào, nhưng mình sẽ gặp nhau thương nhau ở tuổi "trưởng thành" với những bài học đã trải qua. Không còn những giận hờn vô cớ không còn ảo tưởng về một tình yêu hoàn hảo mà thay vào đó là sự thấu hiểu và đồng hành anh nha.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ