Gửi người em hy vọng đồng hành dài lâu

Em mong người đồng hành có thể tôn trọng, chia sẻ và cùng gìn giữ sự an yên ấy khi ở bên nhau.

Em sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam, sống và làm việc tại Sài Gòn. Em 30 tuổi, ở độ tuổi mà gia đình không còn lo em ế, chỉ lo em... đi tu. Nói vui vậy thôi nhưng vì gia đình có truyền thống đạo Phật nên với em, đời sống tinh thần và sự hướng thiện là điều em rất coi trọng trong một mối quan hệ lâu dài.

Em không tìm mối quan hệ vội vàng hay tạm bợ. Em tin để có thể đi cùng nhau trọn đời, hai người cần thời gian để chậm rãi tìm hiểu, đủ thấu hiểu và đủ đồng điệu, đặc biệt là trong cách sống và những giá trị nền tảng. Với em, sự bình an trong đời sống tinh thần rất quan trọng nên em mong người đồng hành có thể tôn trọng, chia sẻ và cùng gìn giữ sự an yên ấy khi ở bên nhau.

Về em: em sống khá đơn giản, hướng nội, trân trọng những điều nhỏ bé và tin rằng hạnh phúc bền vững được xây từ sự chân thành, tôn trọng và đồng hành mỗi ngày.

Về anh, em mong anh chín chắn hơn em một chút, đủ để cùng nhau sẻ chia và bao dung những lúc em còn trẻ con. Nếu chúng ta sống và làm việc gần nhau sẽ thuận lợi hơn cho việc xây dựng mối quan hệ bền lâu - vì em tin rằng sự hiện diện và đồng hành mỗi ngày quan trọng hơn khoảng cách xa.

Nếu anh cảm thấy những điều em chia sẻ có phần nào đồng điệu, em rất vui nếu chúng ta có thể bắt đầu bằng cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.

