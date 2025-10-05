Gửi người đàn ông đang tìm mối quan hệ trưởng thành, sâu sắc

Em sống và làm việc tại Hà Nội, từng bước qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn, hiện là mẹ của hai em bé ngoan ngoãn và đáng yêu.

Những ngày thường của em là chuỗi nhịp sống giản dị nhưng đủ đầy: đưa con đến trường, đi làm, về nhà dọn dẹp, chơi cùng con và dành vài phút cuối ngày cho một cuốn sách, một tách trà hoặc những suy nghĩ lặng lẽ trong em.

Em yêu sự chân thành, không thích sự vòng vo, càng không tìm kiếm mối quan hệ hời hợt để lấp khoảng trống. Em từng tổn thương nên càng trân quý một người đàn ông biết lắng nghe, có trách nhiệm với cảm xúc của mình và của người khác.

Em mong gặp người sống tại Hà Nội để có thể thực sự hiện diện trong cuộc sống của nhau. Không cần quá nhiều hoa mỹ, chỉ cần có mặt khi cần, đủ tin tưởng để sẻ chia và đủ bản lĩnh để cùng nhau vun đắp mối quan hệ trưởng thành.

Em không tìm kiếm sự cứu rỗi, em tìm một người bạn đời, một người đồng hành thực sự. Em sống giản dị, chân thành nên mong anh cũng vậy: không vướng cờ bạc, không ham thích nhậu nhẹt, phiêu lưu tình ái hay dùng bạo lực hơn việc đối thoại để giải quyết vấn đề, anh nhé.

Nếu anh từng trải, từng cô đơn, từng nghĩ rằng mình khó lòng tìm được ai đồng điệu giữa cuộc đời bận rộn này, có thể chúng ta nên thử một lần trò chuyện xem sao. Biết đâu, sau lá thư này là một hành trình mới giản dị nhưng thật lòng đang chờ đợi cả hai.

