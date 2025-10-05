Gửi người cùng em qua mùa giông bão

Mình sinh năm 1988, quê ở Quảng Ngãi, mảnh đất miền Trung đầy nắng gió vào mùa khô hanh, đầy giông bão vào mùa mưa.

Mình sống nội tâm, khá tình cảm nhưng đôi khi hơi nhạy cảm và "sợ yêu", bởi mình sợ tổn thương, sợ giống những người xung quanh nên mình luôn sống khép mình, tìm cách từ chối các mối quan hệ khác giới, và mình luôn nghĩ sống một mình cũng ổn... Mình cố gắng yêu đời, sống tử tế, hướng thiện và nhìn cuộc sống bằng sự tích cực, tràn đầy yêu thương.

Nhưng vài tháng trước, khi mình bị ốm nặng, một mình gọi xe đi viện, một mình bắt xe công nghệ đi xét nghiệm, một mình vật vã vượt qua, mình chợt nhận ra: một mình dường như không ổn như vẫn nghĩ. Và chính từ khoảnh khắc ấy, mình bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc tìm một người đồng hành thật sự trong cuộc sống.

Về bản thân, mình cao 1m50, nặng 40 kg, khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng dễ thương, hài hòa; dáng người nhỏ nhắn, gọn gàng, cân đối. Có lẽ vì nhỏ con và thường xuyên làm việc với học sinh nên mình trông trẻ hơn tuổi. Mình coi trọng sự chân thành, thấu hiểu và một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài.

Hiện mình mong tìm một người đồng hành, nếu ổn thì tiến xa hơn nữa, là nam, từ 34 đến 45 tuổi, chưa từng lập gia đình và chưa có con, công việc ổn định, sống ở TP HCM hoặc Bình Dương vì mình làm ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Mong anh tử tế, sống thật, có trái tim thấu cảm và có ngoại hình ưa nhìn.

Mình không mong một người hoàn hảo, chỉ mong một người đủ trưởng thành và chân thành để cùng nhau vun đắp mối quan hệ bền vững và cùng nắm tay nhau vượt qua bao mùa giông bão của cuộc đời.

Không biết khi có gia đình nhỏ, mình sẽ trở thành phiên bản thế nào nhưng hy vọng đó vẫn là "mình", chỉ là phiên bản tốt hơn, được yêu thương hơn và không còn tổn thương nữa. Vì mình tin rằng, khi có người nhà, cuộc đời mới đậm hương. Mình hy vọng, không riêng gì mình mà bất kỳ cô gái nào cũng sẽ gặp được một người thương, dù muộn, nhưng: vì yêu thương em, che chở em mà muốn cưới em làm vợ, chứ không phải vì em phù hợp với tiêu chuẩn làm vợ của anh.

Nếu anh thấy có chút gì đồng điệu trong những dòng này và muốn hiểu rõ hơn về em, em rất mong được nhận một lời chào từ anh qua email. Biết đâu, chúng ta đang chờ để gặp nhau thật đấy. Cảm ơn anh.

Cảm ơn bạn đã đọc đến cuối. Chúc bạn một ngày an yên và sống cuộc đời thật rực rỡ nhé.

