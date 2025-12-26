Gửi em - người đồng hành anh đang tìm kiếm

Anh không tìm người hoàn hảo, anh tìm một người "phù hợp".

Chào em, người con gái nhẹ nhàng và thấu hiểu,

Giữa dòng đời hối hả, anh vẫn tin vào vẻ đẹp của sự đơn giản và mộc mạc. Với anh, ngoại hình không phải là thước đo duy nhất; điều anh trân trọng nhất là một tâm hồn luôn hướng đến những điều tích cực. Anh hy vọng chúng mình có thể cùng nhau xây dựng một mối quan hệ lành mạnh, nơi cả hai đủ kiên nhẫn để tìm hiểu và cùng nhau trưởng thành qua mỗi ngày.

Đôi nét về "nhà trai":

- Tính cách: Anh tự nhận mình là người khá dễ gần, thân thiện và đặc biệt rất yêu quý trẻ em.

- Ngoại hình: Cao 1,73 m. Một "siêu năng lực" nho nhỏ là anh có thể ăn uống thoải mái mà không lo về cân nặng (hy vọng sau này có thể cùng em đi ăn khắp nơi).

- Công việc và định hướng: Anh là kỹ sư đang làm việc tại Hà Nam. Sau 28 "nồi bánh chưng", trải qua những năm tháng học tập và rèn giũa tại thủ đô, anh quyết định trở về mảnh đất quê hương để lập nghiệp và gắn bó lâu dài.

Điều anh mong đợi:

Anh không tìm người hoàn hảo, anh tìm một người "phù hợp". Một cô gái có thể cùng anh chia sẻ những câu chuyện thường nhật, cùng nhau phát triển trên mảnh đất quê hương thân thuộc này.

Nếu em cũng đang tìm kiếm bến đỗ bình yên và một người đồng hành chân thành, đừng ngần ngại nhắn tin cho anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ