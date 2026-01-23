Gửi đến em lời chào chân thành

Anh có xu hướng chủ động né những điều không tốt cho bản thân và tìm đến những điều tích cực.

Chào em,

Anh 30 tuổi, làm việc ở Long An, công việc liên quan đến kiểm soát chất lượng thực phẩm. Ngoài công việc, anh học thêm tiếng Anh để có thêm cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Anh ít nói với người lạ nhưng thoải mái, cởi mở, vui vẻ và chân thành với những người thân quen. Anh có xu hướng chủ động né những điều không tốt cho bản thân và tìm đến những điều tích cực. Anh không hút thuốc, không cờ bạc, thỉnh thoảng nhậu một chút; tần suất theo anh tự thống kê chỉ khoảng một hai lần mỗi tháng nếu tính xuyên suốt 12 tháng (hai lần một tháng cũng khá nhiều, nhưng anh muốn tính dư để đảm bảo sau này anh không làm sai). Khi nhậu, anh luôn giữ tỉnh táo để nhận định mọi việc, không vui quá như thời trẻ nữa.

Về tính cách, anh hướng nội nhưng thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh nên vẫn có thể giao tiếp bình thường, đặc biệt là với những người anh cảm thấy an toàn. Có một điều anh không tự tin về bản thân là anh không quá cao, chỉ cao 1m60 nhưng anh tin vẫn sẽ có người phù hợp với mình.

Anh coi trọng sự cởi mở và chia sẻ chân thành, cũng có tính thẳng thắn nhưng không quá căng thẳng. Vì ai cũng muốn nghe những lời nhẹ nhàng, điều đó vẫn tốt hơn những lời nói gay gắt, đúng không em?

Có lẽ nói đến đây cũng đủ để em hình dung phần nào về bản thân anh. Nếu em cảm thấy chúng ta đồng điệu ở đâu đó, hãy cho nhau một cơ hội em nhé.

Đợi tin em.

