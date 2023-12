Gửi các cô gái tự ti về ngoại hình

Tôi 31 tuổi, muốn tâm sự đôi chút và gửi tới các cô gái hay tự ti về ngoại hình.

Tôi lớn lên trong gia đình đông con, nghèo khó, bị mọi người chê rất xấu, đen đúa, bé, gầy gò. Tôi không thông minh cho lắm, hay quên và khá hậu đậu, làm gì cũng chậm chạp nên từ nhỏ rất hay bị họ hàng và người thân trêu là nhặt ngoài đường về. Trước đây tôi long đong rất nhiều công việc, từ công nhân đến bán hàng,...

Khi 25 tuổi, tôi thích một người rất nhiều nhưng không được đền đáp. Tôi khá buồn vì nghĩ do ngoại hình của mình. Sau đó, gia đình và bạn bè mai mối khá nhiều nhưng hầu như gặp đôi ba lần rồi cũng thôi. Có lần tôi được một người giới thiệu cho anh gần nhà. Lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy bỏ về giữa chừng làm tôi thấy tự ti kinh khủng, cảm giác như bị vả thẳng vào mặt thật đau. Sau đó tôi dành thời gian nhìn lại bản thân và phát hiện ra một phần do ngoại hình, phần khác do mình ăn nói không có duyên, không thông minh. Chẳng có lý do gì họ cần một người như vậy.

Tôi bắt đầu lại ở tuổi 29, tìm công việc giao tiếp nhiều hơn, năng động hơn và học để có kiến thức. Chật vật hơn bốn tháng để tìm việc tiếp theo. Vì lớn tuổi hơn các bạn, ngoại hình và kém thông minh nên tôi đã cố gắng rất nhiều. Nhiều người khuyên tôi nên nghỉ việc vì không phù hợp. Sau hai năm nỗ lực, cuối cùng tôi cũng được công nhận. Tôi thấy rất vui vì thành quả đó, dù là nhỏ bé với nhiều người. Soi gương tôi thấy mình xinh đẹp hơn trước, ăn mặc chỉn chu và có phong thái hơn nhiều. Ít ra giờ tôi có những mối quan hệ tốt đẹp và tương lai hơn trước rất nhiều.

Tôi nghĩ bản thân vậy là may mắn, ít ra không gặp mấy anh trai hư, bị lừa còn đau khổ nữa. Tôi muốn nhắn nhủ với các cô gái tự ti là nếu các bạn nghĩ mình đã ở đáy rồi, cho dù nghèo thêm cũng không thể, hãy cố gắng trau dồi bản thân bằng trí thức, cơ hội tốt đến với bạn nhiều hơn. Tiêu chuẩn cái đẹp ngoại hình mỗi thời một khác, nhưng tiêu chuẩn đẹp nhân cách và trí tuệ luôn trường tồn.

Linh Chi

