Gửi bưu điện 4 súng 3D bắn được đạn thật

Đà NẵngPhạm Ngọc Sơn, 23 tuổi, đặt thiết kế súng và in 3D, sau đó về tự làm thêm nòng kim loại, khoan tiện kim hỏa, lắp ghép thành súng để bán.

Ngày 18/8, Phạm Ngọc Sơn bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt giam về hành vi Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Nghi phạm Phạm Ngọc Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Bảo Nam

Theo điều tra, đầu tháng 7, Sơn đọc thông tin trên mạng giới thiệu các loại vũ khí quân dụng được làm từ nhựa thông qua máy in 3D nên nảy sinh ý định sản xuất, chế tạo vũ khí để bán kiếm tiền.

Sơn tìm kiếm các bản thiết kế súng và đặt in 3D các chi tiết linh kiện bằng nhựa, nhận hàng về tự làm thêm nòng súng bằng kim loại, khoan tiện kim hỏa, lò xo để lắp ghép thành khẩu súng hoàn chỉnh rồi rao bán.

Ngày 12/8, Sơn mang 4 khẩu súng ngắn đến bưu cục giao hàng tiết kiệm ở phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) để gửi cho khách hàng thì bị công an phát hiện.

Bốn khẩu súng do Sơn lắp ráp bị công an thu giữ. Ảnh: Bảo Nam

Theo Cơ quan An ninh điều tra, súng in 3D bắn được đạn thật là loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm nếu sản xuất và sử dụng tràn lan. Do đó, công an đề nghị các cơ sở không tiếp tay in ấn 3D các loại linh kiện vũ khí quân dụng.

Ngọc Trường