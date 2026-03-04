Gửi anh - 'soulmate' em đang tìm

Em sinh năm 1989, ngoại hình nhỏ nhắn, ưa nhìn và được mọi người nhận xét là trẻ hơn so với tuổi.

Em có công việc tốt, ổn định tại TP HCM và một cô con gái ngoan, xinh xắn. Vài năm nữa, con sẽ vào đại học. Em và bé như hai người bạn đồng hành, tôn trọng và yêu thương nhau.

Cuộc sống của em không quá đặc biệt, chỉ đơn giản là ổn định và bình yên. Em biết ơn những điều chưa trọn vẹn đã đi qua, nhờ vậy em học được cách sống chậm lại, trân trọng hiện tại và đối xử tử tế hơn với những người bên cạnh. Em thích lắng nghe, thích những cuộc trò chuyện có chiều sâu nhưng cũng không thiếu tiếng cười. Trước đây, em chọn sống tự do: đi du lịch cùng bạn bè, tự chủ cuộc sống, làm điều mình thích. Sắp tới, em dự định học tiếp thạc sĩ, học chuyên sâu vào chuyên ngành em yêu thích.

Sau nhiều năm sống độc thân, giờ em muốn mở lòng. Em nghĩ rằng nếu có một người phù hợp để đồng hành, cuộc sống chắc sẽ thú vị và vui hơn. Em mong anh là người đàn ông có công việc và sự nghiệp ổn định, vững vàng trong cuộc sống, là người bản lĩnh và có trí tuệ. Nhưng trên tất cả, em cần một người tốt, tử tế và chân thành. Em không quan trọng ngoại hình, chỉ cần anh dễ nhìn là đủ (những tiêu chí trên nghe có vẻ khó nhưng em tin sẽ vẫn có người phù hợp).

Em mong một mối quan hệ lành mạnh, tôn trọng không gian riêng nhưng vẫn đủ quan tâm để hỏi nhau một ngày đã trôi qua thế nào. Cùng nhau ăn những món ngon, khám phá những địa điểm đẹp và nếu anh sống lành mạnh, có tập thể thao, có tìm hiểu về đạo Phật, mình có thêm điểm chung.

Em không có ý định kết hôn. Em chỉ mong một sự đồng hành nhẹ nhàng, chân thành và bình yên. Nếu anh cảm thấy mình có thể là người đồng hành phù hợp, đừng ngần ngại gửi thư cho em. Em sẽ đọc tất cả và trân trọng cơ hội gặp gỡ những người em cảm thấy đồng điệu. Biết đâu, giữa thành phố rộng lớn này, chúng ta tìm thấy nhau.

