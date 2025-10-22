Gửi anh, người lạ tử tế

Mình sống nội tâm nhưng không khép kín, độc lập nhưng vẫn trân trọng sự đồng hành.

Mình là Ngọc, 47 tuổi, sống và làm việc tại Sài Gòn trong ngành giáo dục. Cuộc sống của mình ổn định và nhẹ nhàng. Mình yêu những điều giản dị - một bệ cửa sổ có hoa hồng, một chú tỳ hưu lặng lẽ nhìn ra ngoài và hai chú sư tử đá nhỏ bên cạnh. Mỗi ngày, mình dành chút thời gian trò chuyện với hoa, với đá, với lòng mình và thấy biết ơn cuộc đời này. Mình sống nội tâm nhưng không khép kín, độc lập nhưng vẫn trân trọng sự đồng hành. Ngoại hình ổn, gọn gàng, chỉn chu và mình tin sự tử tế cũng thể hiện qua cách mình chăm sóc bản thân. Mình theo đạo Phật, tin vào nhân quả và sống tỉnh thức. Mong người đồng hành cùng niềm tin để chia sẻ những giá trị nhẹ nhàng, từ bi.

Mình mong gặp một người: Thế hệ 7x, có nghề nghiệp ổn định, sống có trách nhiệm. Biết chăm sóc bản thân, cao từ 1,65m trở lên, cân nặng hài hòa, yêu thể thao. Không hút thuốc, không nghiện rượu, không đang trong mối quan hệ mập mờ. Độc lập tài chính, biết dùng mạng xã hội nhưng không lệ thuộc. Trân trọng sự dịu dàng, sống thực tế nhưng vẫn giữ nét lãng mạn vừa đủ. Nếu bạn có thể nhẹ nhàng nắm tay mình nơi công cộng như một cách thể hiện sự gắn bó tinh tế thì mình tin chúng ta có sự kết nối sâu sắc về tinh thần hơn. Nếu bạn đã ly hôn thì vui lòng gửi kèm hình ảnh giấy ly hôn trong email đầu tiên nhé. Nếu bạn thấy lòng mình rung nhẹ khi đọc những dòng này, hãy viết cho mình.

