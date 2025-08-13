Gửi anh, người em mong cùng nấu bữa cơm nhà ấm áp

Em mong anh, một người tử tế, chân thành và trách nhiệm nhưng không kém phần ấm áp.

Em 35 tuổi, là nhân viên văn phòng, sống và làm việc tại Biên Hòa. Cuộc sống của em ổn định, nhẹ nhàng, không ồn ào với những điều em luôn trân quý: gia đình, sự tử tế, tình cảm chân thành. Em cao 1m58, nặng 48 kg, ngoại hình dễ nhìn và trẻ hơn tuổi một chút. Nhưng điều em tin quan trọng hơn là một trái tim sống tình cảm, biết lắng nghe, coi trọng sự thủy chung và trân quý những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

Em thích những điều giản dị: đi dạo, đọc sách, trồng cây, nấu ăn, hay một buổi trò chuyện cùng gia đình hoặc bạn thân, hoặc lâu lâu sẽ xách balo với một chuyến chữa lành nho nhỏ để nạp lại năng lượng. Em coi trọng giá trị gia đình, em biết nấu ăn và sẽ rất vui nếu được cùng anh vào bếp, cùng chuẩn bị những món ăn, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong ngày với những bữa cơm đầm ấm.

Em không theo tôn giáo cụ thể, sống hướng thiện, tin vào luật nhân quả và cũng tin vào nhân duyên, vì nhân duyên đến chậm chút nên em đang tích cực tìm anh. Biết đâu em lại gặp anh từ những lá thư bắt đầu với một lời chào và vài chia sẻ chân thành. Em mong anh: một người tử tế, chân thành và trách nhiệm nhưng không kém phần ấm áp. Em chưa từng kết hôn, cũng chưa từng có con cái, cũng không có mối quan hệ mập mờ nào. Anh cũng vậy nhé.

Em mong muốn được kết nối với anh từ 38 tuổi trở lại, sống gần em hoặc lân cận để tiện tìm hiểu và gặp gỡ. Em cũng không ngại nếu anh nhỏ hơn em đôi ba tuổi, miễn là mình nghiêm túc và thật lòng cùng mong muốn xây dựng gia đình nhỏ. Nếu anh cũng tìm một người để sẻ chia mọi niềm vui nỗi buồn, cùng đi dạo, cùng nấu ăn, cùng nhau vun đắp tổ ấm và nắm tay nhau đi đến cuối con đường... thì em mong chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, chân thành và tử tế. Chúc anh một ngày an yên. Nếu có duyên, mong được nghe anh kể đôi điều về mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ