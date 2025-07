Em có giọng nói nhẹ nhàng, vóc dáng nhỏ nhắn, luôn giữ nguồn năng lượng tích cực và truyền cảm hứng đến những người xung quanh.

Gửi anh – người em chưa từng gặp, nhưng luôn mong tìm thấy! Em không biết ở một nơi nào đó, anh có thể đọc được lá thư này của em hay không. Nhưng hôm nay, em muốn mượn những dòng chữ này để gửi đến anh vài lời xuất phát từ tận đáy lòng. Năm nay em 38 tuổi, cái tuổi mà người ta thường gọi là "quá lứa lỡ thì". Em không rõ ở tuổi này, người ta còn có thể tìm được một tình yêu chân thành, ngây ngô, ngộ nghĩnh hay không. Bởi khi đã lớn, cảm xúc thường lắng sâu hơn, cô đặc lại, khó thốt ra lời.



Em có một giọng nói nhẹ nhàng, vóc dáng nhỏ nhắn, luôn cố gắng giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực và truyền cảm hứng đến những người xung quanh. Đó là lời nhận xét chân tình mà nhiều người đã dành cho em. Nhưng như mọi nguồn năng lượng, em cũng cần được sạc lại, mong rằng anh sẽ là người mang lại cho em sự tích cực ấy. Một người đồng điệu, lạc quan, cùng tần số để mình có thể trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối... ban đầu là để hiểu nhau hơn, nếu có duyên có thể cùng nhau đi đến cuối đời.



Tuổi thơ của em khá êm đềm trong tình yêu thương của gia đình. Nhưng đến năm hai đại học, mẹ em lâm bệnh nặng, gia đình rơi vào khó khăn, nợ nần. Em vừa ra trường đã phải lao vào làm việc, vừa trả nợ vừa lo thuốc men cho mẹ. Mẹ em mất khi em tròn 30 tuổi. Mãi đến năm 33, em mới bắt đầu có một chút tích lũy riêng nhưng so với bạn bè, em vẫn là tay trắng: không nhà, không xe, không gia đình riêng. Điều đó đôi khi khiến em thấy tự ti, ngần ngại để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Người ta hay nói: "Tình yêu không cần vật chất", nhưng thực tế thì vật chất mang lại cảm giác an toàn, nhất là với phụ nữ khi nghĩ đến chuyện kết hôn, sinh con, thay đổi công việc.



Em không tìm kiếm một người giàu có, nhưng mong anh là người biết nghĩ cho gia đình, có trách nhiệm và có định hướng. Một người có thể là điểm tựa và em cũng mong được là một điểm tựa ngược lại cho anh. Lối sống của em khá lành mạnh: tự nấu ăn mỗi ngày, tập yoga đều đặn, không đi chơi khuya, không qua đêm (trừ những chuyến du lịch được lên kế hoạch). Em không nuôi thú cưng, bởi ký ức tuổi thơ về những lần mẹ phải bán chó để lo tiền học cho anh em em, khiến em không đủ can đảm gắn bó rồi chia xa như thế nữa.



Em cao 1m53, nặng 48 kg, mong rằng anh cao từ 1m65 trở lên, nặng khoảng 60–70kg. Nếu anh thuộc tuổi Ngọ (1978) hoặc Mùi (1979), có trình độ đại học thì... đúng là "tuyệt vời ông mặt trời". Nếu anh từng kết hôn, mong có giấy xác nhận ly hôn rõ ràng. Em mong anh là người điềm đạm, biết lắng nghe, không áp đặt, trân trọng giá trị truyền thống gia đình. Em theo đạo Phật, nên rất hy vọng anh cũng đồng đạo để dễ đồng hành trong đời sống tinh thần. Em giới hạn tiêu chuẩn không phải vì kén chọn, bởi em tin vào sự nghiêm túc và chân thành trong việc tìm một người bạn đời. Em không muốn mất thời gian của anh cũng như của chính mình.



Nếu anh đọc được những dòng này, em cảm ơn anh đã dành thời gian. Dù có duyên hay không, em vẫn chúc anh và tất cả những ai đang đi tìm một nửa có những phút giây trọn vẹn và bình an trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

