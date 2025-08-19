Gửi anh, người đang trên đường tìm em

Em mong mình có mái ấm, nơi sau tất cả bộn bề, ta trở về, cùng ngồi quanh mâm cơm ấm cúng, biết nơi ấy có người luôn chờ mình.

Người ta hay bảo: "Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ tới" nhưng mà... ngồi ở đâu? Và ngồi tới bao giờ? Những câu hỏi đó thì chẳng ai chịu trả lời rõ ràng. Trong khi thời gian thì cứ trôi vèo vèo và em thì lại không muốn bỏ lỡ biết bao điều giản dị mà ý nghĩa trong đời. Em muốn có một người để cùng ăn những món ngon, cùng đọc một cuốn sách hay chỉ để ngồi cạnh bên nhau nghe một bản nhạc rồi im lặng mà vẫn thấy an yên. Em muốn có một bàn tay để nắm khi dạo bước qua những con đường lộng gió, hay cùng nhau ngắm mặt trời mọc ở một nơi xa, nơi chỉ cần có nhau là đủ ấm áp.

Về ngoại hình, em được nhận xét là ưa nhìn, xinh xắn với nụ cười rạng rỡ (đi kèm hai má hay ửng hồng không cần app), dáng người vừa vặn đủ để ôm, không sợ mất trong vòng tay ai. Tính cách em khá vui vẻ, thân thiện, có chút hài hước. Em thích sống gọn gàng, sạch sẽ, yêu không gian ngăn nắp. Em rất mê nấu ăn và có niềm đam mê đặc biệt với ẩm thực các vùng miền. Nếu anh sẵn sàng làm "chuột bạch" thử nghiệm trong các cuộc phiêu lưu vị giác của em, em hứa sẽ "nâng niu chiều chuộng" bằng cả tấm lòng. Em dám nấu, chỉ cần anh dám thử.

Hiện tại, em có công việc ổn định, độc lập về tài chính. Ngoài công việc, em duy trì tập thể thao đều đặn không phải để thành hoa hậu thể hình, mà là để vui, trẻ, khỏe và để tích cực mỗi ngày. Em thấy mình đủ đầy, trừ một điều: một người để cùng san sẻ, yêu thương và làm bạn đồng hành trong hành trình dài phía trước.

Em mong tìm thấy một người đàn ông tử tế, cầu tiến, biết lắng nghe và sẻ chia, không hút thuốc, có công việc và tài chính tốt nhưng quan trọng hơn cả, là người có trái tim chân thành và nghiêm túc trong mối quan hệ lâu dài.

Gia đình em cơ bản, các anh chị em đều đã yên bề gia thất, gắn bó, thương yêu nhau. Em mong mình sẽ có một mái ấm như vậy, nơi mà sau tất cả bộn bề ngoài kia, ta trở về, cùng nhau ngồi quanh mâm cơm ấm cúng, và biết rằng: nơi ấy có người luôn chờ mình. Nếu anh ở đâu đó ngoài kia, đang đọc những dòng này, thì em mong rằng bức tâm thư này đủ nhẹ nhàng để khiến tim anh khẽ rung, và đủ chân thành để anh muốn bước tới.

Chờ anh, nhưng không ngồi yên đâu nhé. Em vẫn sống vui, nấu ăn ngon và tập thể dục đều. Nhưng có anh, chắc mọi thứ sẽ càng tuyệt vời hơn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ