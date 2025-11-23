Gửi anh, người đang mong tìm bến đỗ bình yên

Em nấu ăn ngon và thích chăm sóc người thương, nhưng lâu rồi em chưa tìm được người thương để chăm sóc.

Có lẽ thời gian gần đây là khoảng thời gian khiến em cảm nhận rõ nhất mình cần một gia đình, cần người thân, cần người cùng mình chia sẻ buồn vui trong cuộc sống đến thế nào.



Quê em ở miền Tây, được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn tình thương của ba mẹ, với em đó đã là điều may mắn, điều may mắn nữa khi em được làm bác sĩ, một công việc mang lại cho em niềm vui và thấy được ý nghĩa cuộc sống, thế nhưng em lại chưa đủ may mắn để tìm thấy anh. Em hiện tại 33 tuổi, sống và làm việc tại Sài Gòn, đã tốt nghiệp sau đại học. Tính cách em khá tự lập, chín chắn trong suy nghĩ, sống tình cảm, chân thành. Về ngoại hình nếu có duyên gặp em sẽ để anh cảm nhận sau nhé. Em nấu ăn ngon và thích chăm sóc người thương, nhưng lâu rồi em chưa tìm được người thương để chăm sóc, dù là em cũng có tìm nhưng duyên chưa tới.



Mong rằng qua bài viết này, em có thể may mắn hơn để tìm thấy anh, một người cũng thật sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm để tìm người lập gia đình. Hy vọng anh là người tử tế, điềm đạm, có trách nhiệm, không hút thuốc, ít gia trưởng, ít rượu bia, sống tình cảm và hướng về gia đình. Nếu anh cảm thấy phù hợp và cũng nghiêm túc tìm người lập gia đình, đừng ngại gửi thư cho em nhé, mong nhận được thư anh.

