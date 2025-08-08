Nếu anh đang dành tất cả cho con, vẫn còn một góc nhỏ trong tim để chờ ai đó bước tới, thì em ở đây.

Gửi anh, người đàn ông đang làm bố đơn thân! Nếu anh đang đọc dòng này khi con vừa ngủ, anh vừa rửa nốt bình sữa cuối ngày... thì xin chào, em là người phụ nữ đang rất muốn bước vào thế giới hai người ấy, không phải để làm thay mà để cùng làm. Em từng nghĩ mình ổn khi một mình, có công việc ổn định, sống đơn giản, tự chăm sóc bản thân và đủ mạnh mẽ để không dựa vào ai. Hóa ra, mạnh mẽ quá lâu lại khiến người ta mong được dịu dàng trở lại. Dịu dàng, trong một bữa cơm đủ ba người, trong khoảnh khắc anh pha sữa, em nấu cháo; hay chỉ là cùng ru con ngủ rồi nằm yên cạnh nhau, không cần nói gì nhiều.



Em không mong tìm được một người hoàn hảo, chỉ cần một người đàn ông đủ trách nhiệm để chăm con, đủ chân thành để yêu thương và đủ bản lĩnh để chọn một người phụ nữ thật sự cho phần đời còn lại; không phải để lấp khoảng trống, mà là để cùng tạo nên một điều trọn vẹn.

Nếu anh đang sống và làm việc ổn định tại Hà Nội, không vướng tứ đổ tường, sống tử tế và vẫn tin vào tình yêu thì em tin, hai ta có thể viết nên một chương mới, không cần nhanh, chỉ cần thật lòng. Em chưa từng làm mẹ nhưng em sẵn sàng học. Từ việc thay tã, kể chuyện, dỗ giấc ngủ đến cả những điều lớn hơn: lắng nghe, yêu thương và trở thành một phần trong cuộc sống của hai người anh yêu thương nhất. Nếu anh đang dành tất cả cho con, vẫn còn một góc nhỏ trong tim để chờ ai đó bước tới, thì em ở đây. Chờ thư của anh!

