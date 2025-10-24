Gửi anh - bình yên của em

Nếu một ngày chúng ta gặp nhau, em mong đó sẽ là lúc cả hai đã sẵn sàng.

Lần thứ hai em viết cho người thương tương lai,

Em, người phụ nữ ở tuổi 43, độc thân, đủ từng trải để hiểu giá trị của sự bình yên, đủ chín chắn để đồng hành cùng anh trong cả công việc lẫn đời sống.

Em sinh ra và lớn lên tại TP HCM, tốt nghiệp đại học, hiện là nhân viên văn phòng, đạo công giáo. Cuộc sống của em đơn giản, có nền tảng đạo đức và niềm tin riêng để giữ mình sống tử tế giữa bộn bề cuộc đời.

Em mong anh là một người thật thà, chân thành, biết tự lập và hiện tại không còn vướng bận điều gì. Em không tìm một người hoàn hảo, chỉ mong một người đủ trưởng thành để lắng nghe, chia sẻ cùng em những vui buồn thường nhật, cùng nhau vượt qua áp lực cuộc sống.

Có lẽ em còn nhiều điều muốn viết cho anh, nhưng đôi khi nhịp sống tất bật khiến cảm xúc trong em trở nên chai sạn. Nếu một ngày chúng ta gặp nhau, em mong đó sẽ là lúc cả hai đã sẵn sàng. Để có thể nắm tay nhau nhẹ nhàng đi qua những mùa mưa nắng còn lại của đời mình, không vội vàng, không ồn ào, chỉ cần bình yên mà bền lâu.

