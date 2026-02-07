Gửi 15 triệu tin nhắn chứa mã độc lừa người dùng Facebook, Instagram

Tuyên QuangNhóm lừa đảo gửi 15 triệu tin nhắn lừa đảo để phát tán mã độc, dùng giấy tờ giả mạo danh khi xác thực danh tính nhằm chiếm đoạt tài khoản Facebook, Instagram của hàng loạt người.

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng cảnh sát hình sự vừa khởi tố 9 người, trú Hà Nội và Hưng Yên, để điều tra các hành vi liên quan Làm, mua bán giấy tờ giả và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, nhóm này đã tổ chức làm giả nhiều loại giấy tờ tùy thân của người Việt Nam và cả nước ngoài như căn cước công dân, giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ an sinh xã hội. Sau đó, chúng tạo các trang Facebook giả nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài khoản người dùng ở trong và ngoài nước.

Số giấy tờ cá nhân bị làm giả. Ảnh: Công an cung cấp

Thủ đoạn chính là lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để phát tán hơn 15 triệu tin nhắn chứa đường link giả mạo tới các tài khoản Facebook, Instagram. Khi người dùng truy cập link và cung cấp thông tin đăng nhập, chúng sẽ thu thập dữ liệu và từ đây làm giấy tờ giả để mạo danh họ để làm thủ tục xác thực danh tính. Cuối cùng, nhóm này "bẻ khóa" và chiếm quyền điều khiển tài khoản.

Công an Tuyên Quang đánh giá đây là vụ án nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Công an khuyến cáo người dân không mua bán, trao đổi các giấy tờ giả trên mạng, không truy cập vào đường link giả mạo. Để bảo vệ tài khoản, bạn cần đặt mật khẩu mạnh và thay đổi định kỳ; kích hoạt xác thực hai lớp (2FA) để giảm nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản; thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập tài khoản để phát hiện bất thường.

Phạm Dự