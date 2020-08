Gucci lăng xê họa tiết táo đỏ

Họa tiết trái táo biểu thị tình yêu được lấy từ tứ thơ "You are the apple of my eye", từng được đại văn hào Shakespeare nhắc đến. Thành ngữ hiểu theo nghĩa đen là "quả táo trong mắt tôi", nghĩa bóng ám chỉ ai đó (hoặc điều gì đó) đẹp hơn tất thảy thứ khác trong mắt một người.