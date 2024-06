Gục ngã vì nắng nóng trên hành trình tìm giấc mơ Mỹ

Bên cạnh rừng núi hiểm trở, dã thú và các băng đảng tội phạm, nắng nóng là kẻ thù mới đe dọa người di cư trên hành trình đến "vùng đất hứa" Mỹ.

Lực lượng an ninh Mexico ngày 19/6 phát hiện một người đàn ông 45 tuổi chết vì sốc nhiệt ở hoang mạc gần biên giới Mỹ, thi thể bị vùi trong cát dưới ánh nắng chói chang.

Điều này khiến giới chức Mexico tăng cường cảnh giác, bởi một tuần trước, một phụ nữ di cư tới Mỹ cũng thiệt mạng vì mất nước ở bang Chihuahua, phía bắc Mexico, khi nhiệt độ hơn 40 độ C.

Đồ đạc cá nhân của người xin tị nạn ở Mỹ bị bỏ lại ven sông Rio Bravo tại Ciudad Juárez, bang Chihuahua, gần biên giới Mỹ, ngày 5/6. Ảnh: AFP

Hành trình đi tìm giấc mơ Mỹ của những người di cư Mỹ Latin vốn đối mặt vô số rủi ro, từ sông ngòi, đồi núi hiểm trở, tới dã thú và các băng nhóm tội phạm chuyên tống tiền, bắt cóc và lạm dụng. Thời tiết khắc nghiệt trong mùa hè năm nay trở thành kẻ thù mới của họ.

Chính phủ Mexico ngày 20/6 thông báo 155 người đã tử vong vì nắng nóng từ đầu năm tới nay, riêng tuần qua là 30 ca.

"Trời nóng quá, tôi khát khô vì nhiệt độ không giảm xuống mà luôn duy trì mức 43-45 độ C", Dioner Jose Romero, 25 tuổi, người di cư đến từ Venezuela, nói.

Nelson Ramos, đồng hương của anh đang ở nhờ một nhà thờ Công giáo ở thành phố biên giới Ciudad Juarez, cho hay vốn quen với trời nóng nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt vì ánh nắng quá gay gắt.

Lực lượng Biên phòng Mỹ ghi nhận 77 ca tử vong ở khu vực El Paso gần Ciudad Juarez, nơi gần biên giới Texas và New Mexico của Mỹ, kể từ tháng 10/2023. Nguyên nhân tử vong thường gặp nhất là do sốc nhiệt, đuối nước, ngã do trèo tường biên giới cao tới 9 m.

Mauricio Rodriguez, giám đốc cơ quan giám sát tình trạng khẩn cấp ở Ciudad Juarez, cho biết chính quyền đã khuyến cáo tránh đi lại về hướng biên giới do nắng nóng.

"Tôi thông cảm bởi nhiều người không còn cách nào khác, nhưng chúng tôi vẫn khuyến cáo họ không tới vùng biên. Nắng nóng có thể làm chết người", ông nói.

Người di cư Peru nghỉ ngơi trong bóng râm ở Ciudad Juarez, bang Chihuahua, ngày 21/6. Ảnh: AFP

Theo điều tra của cảnh sát Mexico, người đàn ông chết trong hoang mạc từng bị tay buôn người bỏ rơi giữa trời nắng nóng. Tay buôn người sau đó quay lại hoang mạc, chôn xác nạn nhân giữa đám bụi rậm. Anh ta đã đồng ý tiết lộ vị trí chôn thi thể theo yêu cầu của gia đình nạn nhân.

Trong quá trình tìm kiếm, giới chức Mexico phát hiện 6 người di cư không có giấy tờ tùy thân, trong đó một người có triệu chứng mất nước.

Số liệu từ Viện Di cư Quốc gia Mexico cho thấy từ tháng 1 tới tháng 5 năm nay, gần 1,3 triệu người di cư trái phép đã đi qua lãnh thổ Mexico.

Hồng Hạnh (Theo AFP)