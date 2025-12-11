Guardiola 'xát muối' vào vết thương của Real

Tây Ban NhaSau trận Man City thắng Real 2-1 ở Champions League tối 10/12, HLV Pep Guardiola nhắc lại kỷ niệm cùng Barca thắng 6-2 cũng tại sân Bernabeu.

Tối 10/12, ở lượt sáu vòng bảng Champions League, HLV Guardiola cùng Man City thắng 2-1 ngay trên sân Bernabeu của Real Madrid. Khi được yêu cầu so sánh cảm xúc với những trận đấu khác tại đây, ông trả lời: "Mỗi trận đấu đều khác nhau. Lần đầu tiên tôi trải nghiệm là chiến thắng 6-2 ở đây. Tôi vô cùng trân trọng những trận thắng Real, đặc biệt là khi có quá nhiều thay đổi và cầu thủ mới".

Trên cương vị HLV của Barca, Bayern và Man City, Guardiola từng có không ít kỷ niệm đẹp tại Bernabeu. Một trong số đó là chuyến hành quân đầu tiên ở lượt về La Liga 2008-2009. Trong trận đấu 16 năm trước, với hai cú đúp của Thierry Henry, Lionel Messi, cùng các bàn của bộ đôi trung vệ Carles Puyol và Gerard Pique, Barca thắng như một set tennis. Trong khi đó, Real chỉ ghi được hai bàn nhờ công Gonzalo Higuain và Sergio Ramos.

Guardiola mừng chiến thắng sau trận Man City hạ Real 2-1 ở lượt sáu vòng bảng Champions League tối 10/12. Ảnh: AFP

Trong trận đấu hôm qua, Rodrygo mở tỷ số cho Real phút 28, nhưng Man City lập tức ngược dòng bằng pha sút bồi của Nico O'Reilly và quả phạt đền của Erling Haaland trong vòng 15 phút. Theo Guardiola, khả năng chống đỡ sức ép, tấn công vào không gian phía sau hàng thủ đối phương và tận dụng cơ hội là những yếu tố mang tính quyết định.

"Khi ghi được bàn thắng, bạn sẽ tìm ra cách chơi đúng đắn. Bàn thắng đó đã thay đổi mọi thứ", Guardiola nói về bàn gỡ của O'Reilly. "Đó là một bài học tốt để thi đấu với tinh thần tương tự trong những trận tiếp theo".

HLV của Man City cũng cho rằng Antonio Rudiger lẽ ra phải bị phạt thẻ vàng thứ hai khi phạm lỗi với Haaland, cáo buộc trọng tài không rút thẻ do phải chịu áp lực trên sân Bernabeu.

Nhưng ông cũng thừa nhận Man City hưởng lợi từ việc Real vắng nhiều cầu thủ do chấn thương, trong đó có Kylian Mbappe, Eder Militao, Dean Huijsen, Dani Carvajal và Trent Alexander-Arnold. Ông khen Rodrygo, tiền đạo sút chéo góc đánh bại Gianluigi Donnarumma mở tỷ số cho chủ nhà, rằng rất giỏi và có đẳng cấp khác biệt.

O'Reilly đá bồi cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Man City trên sân Bernabeu. Ảnh: Reuters

Guardiola cũng ca ngợi và cảm ơn các học trò sau chiến thắng. Về tiền đạo cánh trái Jeremy Doku, ông nói: "Khả năng dẫn bóng của Doku thật tuyệt. Trong phạm vi 5 mét, tôi không thấy cầu thủ nào tương tự. Khả năng ra quyết định của cậu ấy cũng đang được cải thiện".

Trận thắng trên sân Bernabeu giúp Man City tiến gần hơn đến vòng 1/8. Thầy trò Guardiola hiện xếp thứ tư với 13 điểm, chỉ xếp sau Arsenal, Bayern và PSG. Nếu thắng Bodo/Glimt và Galatasaray trong hai trận cuối, họ sẽ bảo vệ thành công vị trí trong Top 8. Real rơi từ thứ năm xuống thứ bảy, nhưng vẫn còn cơ hội vào thẳng vòng 1/8 nếu thắng Monaco và Benfica.

Thanh Quý (theo AS)