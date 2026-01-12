Guardiola vượt mốc 2 tỷ euro mua sắm cùng Man City

AnhVới thương vụ Antoine Semenyo, Man City vượt mốc chi 2 tỷ euro trên sàn chuyển nhượng dưới triều đại của Pep Guardiola.

Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, kể từ khi nắm quyền tại sân Etihad năm 2016, Guardiola đã chi tổng cộng 2,03 tỷ euro (khoảng 2,36 tỷ USD) để mang về 66 cầu thủ cho Man City. Mới nhất là thương vụ tuyển mộ Semenyo từ Bournemouth trị giá 72 triệu euro.

Semenyo mừng bàn trong trận ra mắt Man City, khi đội nhà thắng Exeter 10-1 ở vòng ba Cup FA trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 10/1/2026. Ảnh: Reuters

Tính trong cùng giai đoạn, từ khi dẫn dắt Man City cách đây gần 10 năm, Guardiola cũng vượt xa những đồng nghiệp khác như Diego Simeone (1,22 tỷ), Antonio Conte (1,19 tỷ), Massimiliano Allegri (1,17 tỷ) hay Thomas Tuchel (1,17 tỷ).

Nếu tính toàn bộ sự nghiệp huấn luyện tại Barca, Bayern Munich và Man City, Guardiola là HLV chi tiêu chuyển nhượng nhiều nhất lịch sử với tổng cộng 2,58 tỷ euro (tương đương khoảng 3 tỷ USD). Xếp sau ông lần lượt là Jose Mourinho (1,99 tỷ euro), Carlo Ancelotti (1,8 tỷ), Massimiliano Allegri (1,6 tỷ) và Diego Simeone (1,55 tỷ).

Những bản hợp đồng đắt giá nhất dưới thời Guardiola chủ yếu đến từ Man City, nổi bật là Jack Grealish (117,5 triệu euro), Josko Gvardiol (90 triệu), Omar Marmoush (75 triệu) hay mới nhất là Semenyo. Riêng kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025, Man City chi 218 triệu euro cho 5 tân binh, trở thành đội bóng tiêu tiền nhiều thứ hai trong lịch sử các kỳ chuyển nhượng giữa mùa, chỉ sau Chelsea.

HLV Pep Guardiola trò chuyện với Erling Haaland trong trận Man City gặp Bayer Leverkusen trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 25/11/2025. Ảnh: Reuters

Trước những câu hỏi xoay quanh mức chi tiêu khổng lồ của Man City, Guardiola tỏ ra khá điềm tĩnh. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng việc đầu tư mạnh tay không phải đặc quyền của riêng đội bóng áo xanh thành Manchester mà là thực tế chung của bóng đá đỉnh cao hiện nay.

"Không chỉ Man City, đúng không? Tất cả các CLB đều làm vậy. Trong nhiều năm, mỗi đội đều chi tiêu theo cách họ muốn. Điều quan trọng là phải thông minh và biết mình cần gì để cạnh tranh ở Ngoại hạng Anh và châu Âu", Guardiola nói.

HLV 54 tuổi thậm chí còn đáp trả bằng giọng mỉa mai khi nhắc tới các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. "Tôi chỉ muốn nói với người bạn Mikel Arteta rằng nếu Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh thì đó là nhờ chi tiêu, chứ không phải vì làm việc chăm chỉ", Guardiola cười. "Như Liverpool vậy. Nếu Arne Slot tiếp tục giành danh hiệu, mọi người sẽ nói đó là vì họ tiêu rất nhiều tiền, đúng không?".

Guardiola phản biện thêm bằng con số chi tiêu ròng, khẳng định Man City đứng cuối trong nhóm "Big Six" Ngoại hạng Anh nếu tính chênh lệch mua, bán cầu thủ trong hơn một thập kỷ qua. Ông cũng nhấn mạnh việc học viện trẻ của Man City mang lại nguồn lợi đáng kể khi nhiều cầu thủ trưởng thành từ Etihad sau đó được bán với giá cao, như Cole Palmer, Brahim Diaz, Romeo Lavia hay Gavin Bazunu.

Quy đổi theo tỷ giá 1 euro = 1,16 USD.

Hồng Duy (theo Marca)