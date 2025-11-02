Guardiola ví Ngoại hạng Anh với giải bóng rổ NBA

AnhHLV Pep Guardiola so sánh tính khó lường hiện nay của Ngoại hạng Anh với giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, khi bất kỳ đội nào cũng có thể gây bất ngờ.

Dưới thời Guardiola, Man City thống trị bóng đá Anh khi đoạt sáu Ngoại hạng Anh trong tám mùa gần nhất. Ông còn cùng các học trò tạo ra nhiều kỷ lục, như trở thành CLB đầu tiên cán mốc 100 điểm tại Ngoại hạng Anh (mùa 2017-2018), CLB đầu tiên đoạt bốn danh hiệu quốc nội trong một mùa (2018-2019) hay CLB đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp.

Nhưng Guardiola cho rằng cán cân sức mạnh đang dần cân bằng hơn. "Tôi nhớ khi còn ở Munich, tôi luôn nghe nói rằng ở Anh mọi trận đấu đều khó và ai cũng có thể thắng ai", ông nói trong buổi họp báo trước trận gặp Bournemouth ở vòng 10 Ngoại hạng Anh. "Có lẽ Liverpool và chúng tôi từng thay đổi điều đó khi duy trì sự ổn định với hơn 90 điểm mỗi mùa. Nhưng bây giờ, Ngoại hạng Anh đã trở lại đúng bản chất, khi mọi đội đều có thể đánh bại nhau".

HLV Pep Guardiola phản ứng trong trận Man City thắng Swansea City 3-1 ở vòng bốn Cup Liên đoàn ngày 29/10/2025. Ảnh: Reuters

Guardiola cho rằng sự đa dạng của các nhà vô địch tại NBA đang phản chiếu lên bóng đá Anh. Tại NBA, 7 mùa giải gần nhất đã chứng kiến 7 đội vô địch khác nhau - từ Toronto Raptors (2019), Los Angeles Lakers (2020), Milwaukee Bucks (2021), Golden State Warriors (2022), Denver Nuggets (2023), Boston Celtics (2024) tới Oklahoma City Thunder (2025).

"Giống như NBA vậy, không có đội nào thống trị", Guardiola nhấn mạnh. "Trong bốn hay năm năm qua, luôn có những nhà vô địch khác nhau. Với khán giả và với giải đấu, điều đó thật tuyệt vời".

Man City vừa thua Aston Villa 0-1 và đứt mạch 9 trận bất bại trên mọi đấu trường. Trước vòng 9, chủ sân Etihad xếp thứ năm Ngoại hạng Anh với 16 điểm, kém đỉnh bảng Arsenal 6 điểm.

Guardiola lạc quan Man City sắp tìm lại phong độ đỉnh cao, đặc biệt khi Quả Bóng Vàng 2024 Rodri tái xuất sau bốn trận ngồi ngoài vì chấn thương. "Chúng tôi chưa đạt phong độ tốt nhất, nhưng đang tiến rất gần", ông nói. "Tôi cảm nhận được điều đó trong phòng thay đồ, trên sân tập, và trong cách các cầu thủ áp dụng chiến thuật. Khi trở lại trạng thái tốt nhất, Rodri sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Với những lựa chọn mà tôi có, Man City sẽ là đối thủ cực kỳ khó bị đánh bại".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thậm chí tự tin về khả năng cạnh tranh chức vô địch. "Tôi không biết liệu chúng tôi có còn ở gần đỉnh bảng đến cuối mùa hay không, nhưng từ sau Club World Cup ở Mỹ, tôi đã cảm thấy rất lạc quan về mùa giải này", ông bày tỏ.

Hồng Duy (Theo Daily Mail)