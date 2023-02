Guardiola và bài học từ Johan Cruyff

Trên Sky Sports, HLV Pep Guardiola kể về việc đối phó tâm lý tự mãn, no nê chiến thắng của các cầu thủ bằng những bài học thời còn đá dưới trướng cố huyền thoại Johan Cruyff.

Những bình luận "kích động" của Guardiola sau trận đá bù vòng 7 Ngoại hạng Anh thắng ngược Tottenham 4-2 ngày 20/1 đã tạo phản ứng trái chiều. HLV Tây Ban Nha đánh giá gay gắt về sự khao khát của các cầu thủ để nâng cao các tiêu chuẩn, đồng thời ngăn chặn các nguy cơ bất ổn tiềm tàng trong phòng thay đồ.

Tới cuối tuần rồi, Guardiola bớt gay gắt hơn và cảm thông cho các học trò. Từng cùng Barca vô địch La Liga bốn lần liên tiếp khi còn thi đấu chuyên nghiệp, Guardiola hiểu được việc các cầu thủ Man City không còn khát khao và sự quyết tâm như những mùa trước. Ông đoạt danh hiệu giai đoạn 1991-1994, bị truất ngôi ba năm sau đó, rồi lại vô địch hai lần liên tiếp năm 1998 và 1999.

"Tôi vô địch La Liga bốn lần liên tiếp, và mọi thứ thay đổi ở mùa thứ năm. Tôi không đủ khát khao", Guardiola kể với Sky Sports về lúc ông còn là tiền vệ của Barca ở tuổi 23. "Real truất ngôi chúng tôi ở mùa đó. Tôi hiểu cảm giác của các cầu thủ, nhưng tôi ở đây để ngăn chặn điều đó".

Cuộc trò chuyện với Sky Sports diễn ra khi Guardiola đang cùng Man City chuẩn bị tái đấu Tottenham, trong một phòng phụ ở sân tập của CLB - nơi không khí tràn ngập những lời bàn tán về về thương vụ rời đi bất ngờ của Joao Cancelo. Nhưng Guardiola vẫn thoải mái. Đây là cơ hội để ông suy ngẫm về những điểm tương đồng giữa đội ngũ hiện tại của Man City và chính ông hơn ba thập kỷ trước. Khi đó, Guardiola chưa nhận ra việc bản thân đã no nê danh hiệu, không còn bùng cháy như trước, trong tập thể thành công dưới trướng cố huyền thoại Johan Cruyff.

Những bài học từ thời làm việc với cố HLV Johan Cruyff và kinh nghiệm bản thân là cơ sở để Guardiola gạt Cancelo khỏi Man City trong tháng 1/2023, tái tạo động lực cho các học trò.

"Một lúc sau tôi mới nhận ra. Rất khó để một cầu thủ nhận ra chính xác điều gì đang xảy ra trong thời gian thực", Guardiola bày tỏ. "Thật nực cười khi chênh lệch giữa thắng và thua quá nhỏ. Bạn phải chú ý. Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi không bao giờ nghi ngờ các cầu thủ không cố gắng hết sức. Nhưng đồng thời tôi nghĩ 'Tôi làm được rồi, tôi đã thắng'. Sau đó, để vươn tới đỉnh cao một lần nữa, cần có thời gian".

Guardiola có thể không nhận ra điều đó, nhưng ông thầy Cruyff thì khác. "Cruyff có nhiều điểm tuyệt vời, và một trong số đó là ông ấy biết bạn sẽ cảm thấy thế nào trước khi bạn cảm thấy nó, trước khi nó xảy ra", Guardiola kể. "Đó là lý do Cruyff là thiên tài. Ông ấy sẽ nói với chúng tôi rằng 'Bây giờ điều này sắp xảy ra'. May mắn hoặc không may, hầu hết mọi thứ đều diễn ra như ông ấy nói".

Gần giống Man City hiện tại, Barca có mọi lý do để tin rằng họ là CLB mạnh nhất thế giới vào năm 1994. Tại World Cup 1994, Romario vô địch cùng tuyển Brazil và giành Bóng vàng cho cầu thủ hay nhất giải, còn đồng đội ở CLB Hristo Stoichkov - tiền đạo người Bulgaria giành Vua phá lưới với sáu bàn.

Bộ đôi này cùng trở lại Barca, nhưng tinh thần của Romario vẫn ở lại bãi biển Copacabana, Rio De Janeiro, Brazil và đội hình trong mơ không còn như trước. "Giờ thì Romario là chính trị gia, người quan trọng ở Brazil. Tôi không thể ngờ được điều đó", Guardiola bất ngờ. "Tất nhiên, tôi có những kỷ niệm đáng kinh ngạc về Romario với tư cách là cầu thủ. Đó là một người dễ tính, đáng yêu và tôi rất muốn gặp lại Romario".

Tất cả điều đó là trò giải trí thú vị khỏi chủ đề đang khiến những người hâm mộ Man City phải đau đầu lúc này. Họ không cần phải lo lắng về việc thủ thành Ederson sẽ tham dự lễ hội Rio Carnival giữa mùa như Romario đã từng làm, nhưng có những mối quan tâm khác.

Guardiola thời còn làm học trò của Cruyff ở Barca những năm đầu 1990. Ảnh: Rex Features

Trước vòng 22 cuối tuần này, Man City đang kém đầu bảng Arsenal năm điểm và đá nhiều hơn một trận. Ngoài ra, các đối thủ tại Ngoại hạng Anh vung nhiều tiền vào sàn chuyển nhượng tháng 1/2023, còn Man City lại để Cancelo gia nhập Bayern theo diện cho mượn kèm điều khoản bán đứt. Đây là thương vụ gây sốc nhất khi đến vào cuối kỳ chuyển nhượng và khiến Man City không kịp tìm người thay thế, dù họ từng đẩy Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko sang Arsenal, còn Raheem Sterling tới Chelsea vào hè 2022. Đây đều là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho những vị trí dẫn đầu của Man City.

Guardiola đang cố gây dựng lại, cố tìm nguồn năng lượng mới, nhưng Man City vẫn dậm chân tại chỗ. Ông buộc phải lấy ví dụ từ sự nghiệp thi đấu cách đây hơn 30 năm, bởi đây là trải nghiệm mới trên tư cách là HLV. Guardiola có nhiều kinh nghiệm, với thành công lớn. Nhưng ở cả Barca lẫn Bayern trước kia, những ngôi sao trong mùa giải đầu của ông vẫn gắn bó với CLB cho đến khi ông rời đi.

Guardiola trao cơ hội cho Gerard Pique và Sergio Busquets. Cùng với Lionel Messi, Andres Iniesta và Xavi, những cầu thủ này giành thêm một chức vô địch Champions League sau khi HLV người Catalonia rời đi. Tại Bayern, Philipp Lahm là đội trưởng trước khi Guardiola đến và sau khi ông rời đi. Manuel Neuer và Thomas Muller hiện vẫn cống hiến và là trụ cột của CLB.

"Việc xây dựng một đội tuyệt vời, phá vỡ nó và sau đó xây dựng một đội khác là một thách thức", Sky Sports bình luận. Guardiola đang bước vào mùa giải thứ bảy tại sân Etihad. Năm trong số sáu cầu thủ ghi bàn hàng đầu của của đội ngũ giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên đã rời Man City.

Nếu phản ứng sau khi đánh bại Tottenham vào tháng1 là nỗ lực để khơi dậy sức sống cho toàn đội, thì tâm trạng trước màn tái đấu tại London ngày 5/2 giúp mang lại sự bình tĩnh cho những người khác. "Điều đó đã xảy ra. Chúng tôi thay đổi, mọi người đều thay đổi. Đó là điều bình thường", Guardiola chia sẻ. "Hầu hết thời gian, các cầu thủ quyết định họ muốn ra đi, và CLB luôn sẵn sàng làm điều đó. Có những CLB khác có điều khoản giải phóng. Các đối thủ phải trả đủ tiền hoặc họ sẽ ở lại. Tôi hoàn toàn không đồng ý với cách làm này".

Nhiều thành viên trong đội hình Man City vô địch Ngoại hạng Anh đã rời đi để làm mới bản thân, tìm lại động lực. Ảnh: Reuters

HLV 52 tuổi giải thích: "Luôn luôn, khi không cảm thấy thoải mái khi làm việc với HLV, trợ lý, nhân viên, CLB, thành phố hay bất cứ điều gì, các cầu thủ đều muốn tìm bến đỗ mới. Tất nhiên, phải có một lời đề nghị. Nếu bạn tiếp cận Man City với một lời đề nghị, tôi khá chắc đôi bên sẽ đạt thỏa thuận".

Guardiola thừa nhận đây là những quyết định khó khăn, bởi cảm xúc cũng như những khoảnh khắc, kỷ niệm mà ông và các học trò cũ cùng trải qua, cả những điều tốt đẹp và tồi tệ. "Nhưng cuối cùng, tất cả là một phần của bóng đá. Mọi thứ đến một cách tự nhiên", ông nói tiếp. "Tôi sinh ra ở Barcelona. Barca là tất cả của tôi. Nhưng tôi vẫn rời đi. Barca gặt hái thành công sau khi tôi rời đi. Tương tự, Bayern gặt hái thành công sau khi tôi rời đi. Chắc chắn rằng, Man City cũng sẽ trải qua thời gian tương tự. Đó là một phần của cuộc sống. Tôi không nghĩ đó là một điều gì đó nghiêm trọng".

Dù vậy, việc gạt bỏ Cancelo một cách chóng vánh khiến người hâm mộ bị sốc. Hậu vệ Bồ Đào Nha sa sút và không còn thể hiện tầm ảnh hưởng rõ ràng như trước, nhưng đóng vai trò then chốt giúp Man City giành hai lần liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh. Khả năng chuyền bóng bằng má ngoài, bó vào trung lộ triển khai bóng hay dâng cao dứt điểm. Đó là những mất mát của Man City trong hành trình bám đuổi Arsenal ở giai đoạn hai.

Có ý kiến cho rằng Man City hiện yếu hơn so với chỉ một tuần trước. "Trong nhiều năm, mọi người nói yếu đi. Tôi hiểu điều đó. Sau khi Man City vô địch Ngoại hạng Anh với 100 điểm, nhiều người đã nói như vậy", Guardiola đáp trả quan điểm.

HLV 52 tuổi nói thêm: "Đầu tiên, tôi không thừa nhận điều đó. Thứ hai, nếu thừa nhận, tôi gần như nói rằng các cầu thủ không đủ tốt. Tôi không phải là HLV nói rằng đội ngũ không tốt và cần bảy cầu thủ mới. Tôi phải trò chuyện và huấn luyện họ. Hãy nói cho tôi biết cầu thủ nào chưa tốt? Tất cả đều rất hay. Nếu Man City có thể thi đấu theo hệ thống mà chúng tôi tin tưởng, các cầu thủ sẽ phát triển. Công việc của tôi là làm cho họ cảm thấy tốt, chơi tốt và phát triển".

Guardiola động viên học trò trẻ Rico Lewis, xem những ngôi sao trẻ như anh là nhân tố mới để giữ động lực cho Man City. Ảnh: AFP

Cancelo không phải hậu vệ biên duy nhất của Man City có khả năng bó vào trung lộ. Kyle Walker đã làm tốt điều này trước cả Cancelo, và hậu vệ 18 tuổi Rico Lewis được kỳ vọng sẽ làm điều tương tự. "Man City có thể nhiều cầu thủ có thể bó vào trong", Guardiola nhấn mạnh. "Nếu chỉ thuần chạy biên, có lẽ Sergio Gomez là lựa chọn duy nhất. Nhưng chúng tôi từng để một tiền vệ đá vị trí này, với Fabian Delph, và giành 100 điểm tại Ngoại hạng Anh. Chúng tôi từng đẩy Zinchenko về đá cánh trái trong nhiều năm, khi cậu ấy đang đá số 10. Nếu ai đó muốn thử sức và tự tin có thể đá tốt thì không thành vấn đề".

Guardiola để ngỏ khả năng kéo tiền vệ khác về đá hậu vệ biên mùa này, nhưng từ chối tiết lộ cụ thể. "Đó không phải chuyện nghiêm trọng", ông nhấn mạnh một lần nữa. "Ví dụ, Sterling, Jesus, Zinchenko đều rời đi mùa này. Tôi vô cùng biết ơn những gì họ đã làm cho tôi và CLB những năm qua khi mang về 11 danh hiệu. Thật tuyệt vời. Tôi chúc những điều tốt nhất cho họ. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra khi tôi rời đi. Một ngày nào đó, Man City sẽ có HLV mới với niềm đam mê và ý tưởng của riêng ông ấy. Mọi thứ sẽ tiếp tục".

Từ đó, Guardiola nhắc lại phẩm chất mà ông cảm thấy ấn tượng nhất của ông thầy cũ Cruyff. Đó là một HLV phải kiểm soát được mọi thứ, biết khi nào là thời điểm thích hợp để cho phép một cầu thủ rời đi, khi nào một đội cần ổn định và khi nào cần làm mới. "Với các quyết định, bạn phải làm như Cruyff từng nói với tôi", HLV đương nhiệm của Man City nhấn mạnh. "Bạn phải luôn làm điều đó một tháng trước khi nó diễn ra. Bạn phải lường trước điều đó. Đây là công việc của tôi. Tôi đã thất bại, nhưng giờ sẽ hướng tới thành công".

Hồng Duy