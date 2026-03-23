Guardiola: 'Tôi từng không tin có thể hạ Arsenal'

AnhHLV Pep Guardiola thừa nhận từng cảm thấy tự ti về phong độ của Man City, trước khi thắng Arsenal 2-0 ở chung kết Cup Liên đoàn.

"Không ai - ngay cả tôi - dám đặt cược một đồng nào cho cửa thắng của Man City", Guardiola nói sau trận đấu trên sân Wembely tối 22/3. "Arsenal đang có mạch trận ấn tượng, còn chúng tôi không thắng được Nottingham rồi West Ham ở Ngoại hạng Anh. Chúng tôi còn thua Real Madrid 1-5 ở Champions League. Vì thế, rất ít người, thực sự là rất ít người, có thể nghĩ chúng tôi sẽ thắng. Nhưng các cầu thủ một lần nữa đã chứng tỏ được bản thân".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm rằng ông "đánh hơi" được cảm giác tự hào của các học trò sau trận, và đã nói với các cầu thủ rằng họ sẽ thấy được đẳng cấp thực sự của mình khi gặp đội bóng mạnh nhất hiện tại.

Guardiola ăn mừng chiến thắng sau trận chung kết Cup Liên đoàn trên sân Wembley, London tối 22/3. Ảnh: AFP

Trái với đánh giá trước trận, Man City đã chơi tốt hơn, đặc biệt là trong hiệp hai, để thắng 2-0 nhờ cú đúp đánh đầu của Nico O'Reilly ở phút 60 và 64. Kết quả này đem lại danh hiệu thứ 19 cho Guardiola trong 10 mùa giải dẫn dắt Man City.

Guardiola khẳng định trận đấu vừa qua là một chiến thắng đáng kinh ngạc. Ông thừa nhận Cup Liên đoàn không danh giá bằng Champions League hay Ngoại hạng Anh, nhưng việc thắng một đối thủ như Arsenal trong trận chung kết khiến danh hiệu thêm phần thuyết phục.

"Họ đã bóp nghẹt chúng tôi trong 15 phút đầu như thường lệ, nhưng sau đó, chúng tôi bắt đầu giành được một chút bóng hai", Guardiola nói thêm. "Giành danh hiệu luôn khó, nên đi kèm là niềm vui và sự thỏa mãn".

Ở chiều ngược lại, thất bại này khiến Arsenal lỡ danh hiệu đầu tiên trong mùa giải, cũng như vỡ mộng giành cú ăn bốn lịch sử. Dù vậy, Guardiola cho rằng đây không phải là kết quả tồi tệ với thầy trò Mikel Artet. Ông dự đoán, đối thủ có thể sẽ tập trung hơn vào mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh. Hiện, "Pháo thủ" đang nhiều hơn 9 điểm, trong khi mùa giải còn 7 vòng.

"Tôi không nghĩ kết quả này sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal", Guardiola nói. "Đó là một cuộc cạnh tranh khác và họ sẽ tập trung hơn khi đến Etihad. Ngoại hạng Anh đang nằm trong tay họ. Chúng tôi còn một trận chưa đấu và còn một cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad. Man City sẽ cố gắng chiến thắng và xem điều gì xảy ra".

Thanh Quý (theo ESPN)