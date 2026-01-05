Guardiola: 'Tôi không có quả cầu pha lê để biết trước lương lai'

AnhSau trận hòa Chelsea 1-1 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh, HLV Pep Guardiola âu lo về lực lượng, với hai ca chấn thương mới trong bối cảnh lịch đấu dày đặc.

Trong bối cảnh hàng thủ vốn đã sứt mẻ, Man City tiếp tục nhận tin xấu khi Josko Gvardiol phải nhường chỗ cho Abdukodir Khusanov đầu hiệp hai sau pha va chạm mạnh ở khu vực giữa sân. Khoảng10 phút trước khi hết giờ thi đấu chính thức, người đá cặp trung vệ với Gvardiol - Ruben Dias cũng không thể tiếp tục thi đấu và được thay bằng Nathan Ake.

"Chúng tôi sẽ biết rõ hơn vào ngày mai, nhưng tình hình của Gvardiol và Ruben đều không khả quan", Guardiola nói với giọng lo lắng sau trận. Khi được hỏi liệu Dias có gặp vấn đề về cơ bắp hay không, nhà cầm quân người Tây Ban Nha trả lời: "Có vẻ là như vậy. Tôi chưa trao đổi kỹ với bác sĩ, nhưng nếu Ruben rời sân thì chắc chắn cậu ấy đã cảm thấy có vấn đề".

HLV Pep Guardiola an ủi Josko Gvardiol phải rời sân vì chấn thương trong trận Man City hòa Chelsea 1-1 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 4/1/2026. Ảnh: AFP

Guardiola thừa nhận Man City đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng. "John Stones phải nghỉ dài hạn, giờ thì Gvardiol và Ruben có thể vắng mặt, Nathan Ake thì không thể thi đấu liên tục", ông bày tỏ. "Nhưng sau những gì đã trải qua mùa trước, nếu giữ được tinh thần, chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp".

Trên sân Etihad hôm 4/1, Man City áp đảo trong hiệp một nhưng phung phí cơ hội và chỉ ghi một bàn nhờ công Tijjani Reijnders. Sang hiệp hai, Man City để Chelsea giành lại thế trận và ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ tư với cú đá cận thành của Enzo Fernandez.

Vòng 19, Man City cũng bị chia điểm trên sân Sunderland. Hai trận hòa liên tiếp khiến Man City bị Arsenal nới rộng cách biệt lên sáu điểm. Dù vậy, Guardiola vẫn hài lòng với màn trình diễn của các học trò. "Chúng tôi chơi khá tốt trong hiệp một. Sang hiệp hai, Chelsea có cơ hội, nhưng họ không tạo ra quá nhiều. Man City kiểm soát tốt trận đấu, chỉ thiếu bàn thắng thứ hai, thứ ba hay thứ tư", HLV 54 tuổi đánh giá.

Điểm sáng lớn nhất của Man City là màn trình diễn của Rodri, người lần đầu đá trọn 90 phút sau thời gian dài vật lộn với chấn thương. "Rodri là cầu thủ phi thường, giúp đội chơi tốt hơn rất nhiều", Guardiola nói, song cũng thừa nhận Quả Bóng Vàng 2024 chưa chắc ra sân ở trận tiếp theo gặp Brighton ngày 7/1.

"Chúng tôi sẽ xem xét từng ngày. Tôi không có quả cầu pha lê để biết trước tương lai. Điều duy nhất là cố gắng hồi phục cầu thủ và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo", Guardiola nhấn mạnh.

Rodri đi bóng trong trận. Ảnh: Man City

Trong khi đó, Rodri thừa nhận Man City đã đánh mất thế trận trong hiệp hai và cần nhanh chóng cải thiện khả năng dứt điểm. "Tất nhiên là rất thất vọng, nhưng bóng đá là vậy", anh nói. "Chúng tôi tạo ra đủ cơ hội để thắng 3-0 hay 4-0, nhưng nếu không tận dụng, đối thủ chỉ cần một khoảnh khắc là có thể gỡ hòa".

Theo Rodri, chấn thương tiếp tục ảnh hưởng lớn đến sự cân bằng của đội hình, nhưng đó không thể là cái cớ cho trận hòa thất vọng. "Mỗi khi một cầu thủ chấn thương, đội bóng đều bị xáo trộn. Nhưng Man City có đủ cầu thủ chất lượng để thích nghi. Điều quan trọng là phải cải thiện và hướng tới trận đấu tiếp theo", anh nhấn mạnh.

Đây là lần đầu Rodri đá chính sau ba tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, kể từ lần vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Sunderland. Anh xem sự trở lại của mình như một món quà và cảm thấy thể trạng đang dần ổn định.

"Với tôi lúc này, được ra sân đã là một điều tuyệt vời. Những gì tôi trải qua là quãng thời gian rất khó khăn", tiền vệ người Tây Ban Nha chia sẻ. "Được chơi bóng, tìm lại niềm vui và nụ cười là điều quan trọng nhất, rồi chiến thắng và thành công sẽ đến sau. Tôi cần thêm nhịp thi đấu, nhưng với thời điểm hiện tại của mùa giải và những gì đã trải qua, tôi hài lòng với tình trạng của mình".

Hồng Duy (theo The Guardian, Mancity.com)