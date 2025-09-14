Guardiola: 'Sớm muộn gì Donnarumma cũng thủng lưới'

AnhHLV Pep Guardiola đề cao tài năng của Gianluigi Donnarumma, nhưng không muốn thủ môn mới đến từ PSG chịu áp lực giữ sạch lưới cho Man City.

"Donnarumma rất cao lớn", Guardiola nói trên BBC ngày 13/9 khi được hỏi về thủ môn tân binh người Italy. "Cậu ấy hội tụ đủ những gì mà chúng tôi muốn về một thủ môn là các pha bóng an toàn, mang lại sự tự tin cho đội bóng, có cá tính và sự hiện diện lớn".

Donnarumma (trái) gia nhập Man City ngay trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 kết thúc. Ảnh: Man City

Donnarumma gia nhập Man City hôm 2/9 - ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè. Do anh còn hợp đồng một năm với PSG, đội bóng Anh chỉ phải trả 35 triệu USD - khoản phí được xem là hời với một thủ môn hàng đầu thế giới. Donnarumma phải rời PSG vì HLV Luis Enrique trọng dụng thủ môn chơi chân tốt hơn, là tân binh Lucas Chevalier.

Donnarumma là thủ môn hay bậc nhất tại Champions League mùa trước. Ngôi sao 26 tuổi tỏa sáng trong một loạt trận quyết định, giúp PSG loại Liverpool, Aston Villa và Arsenal, trước khi đè bẹp Inter 5-0 ở chung kết.

Donnarumma cũng từng là người hùng của tuyển Italy. Anh giúp đoàn quân thiên thanh vô địch Euro 2020 ngay trên đất Anh, đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải. "Trong những giai đoạn quan trọng nhất của Champions League mùa trước, tại Villa Park, Anfield và nhiều trận đấu khác, cậu ấy đã chứng minh được mình giỏi như thế nào. Tất nhiên, sớm muộn gì Donnarumma cũng sẽ thủng lưới, nhưng chúng tôi sẽ cố xử lý điều đó", Guardiola nói thêm.

Donnarumma bắt hụt một cú sút trong buổi tập cùng Man City ngày 11/9. Ảnh: Man City

Trước khi chiêu mộ được Donnarumma, Man City đã chi 42 triệu USD để mua thủ môn 22 tuổi James Trafford từ Burnley và ký hợp đồng miễn phí với thủ môn 33 tuổi Marcus Bettinelli từ Chelsea. HLV Guardiola cũng còn Stefan Ortega, thủ môn được chiêu mộ từ Arminia Bielefeld năm 2022. Ngay cả khi đẩy Ederson sang Fenerbahce, ông vẫn phải đau đầu trong việc chọn thủ môn bắt chính.

Khi được hỏi về khả năng tiếp tục dùng Trafford, Guardiola trả lời: "Tôi chỉ có thể dùng một thủ môn, cũng như hai hậu vệ biên và hai trung vệ. Mùa giải còn dài nên tất cả sẽ phải tham gia. Họ có thể không tin, nhưng họ sẽ tin".

Ederson vừa kết thúc 8 năm đầy ắp danh hiệu với Man City, trong đó có một Champions League và 6 Ngoại hạng Anh. Ngoài thủ môn người Brazil, Guardiola còn đẩy Ilkay Gundogan sang Galatasaray và Manuel Akanji sang Inter. Guardiola tri ân cả ba cựu binh. Trong đó, ông nhấn mạnh về việc Ederson góp phần quan trọng tạo nên một thập kỷ tuyệt vời cho Man City. "Thật không thể tưởng tượng được kết quả sẽ ra sao nếu không có họ", Guardiola nói thêm.

Tối 14/9, Man City có thể cho Donnarumma bắt chính trong trận derby Manchester. Trái lại, HLV Ruben Amorim của Man Utd xác nhận dùng tiếp thủ môn Altay Bayindir, trong khi tân binh Senne Lammens chưa sẵn sàng.

Thanh Quý (theo BBC)