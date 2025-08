Guardiola: 'Sau Man City, tôi muốn dừng lại, thong dong đứng nhìn đàn bò'

Trò chuyện cùng Tạp chí GQ, Pep Guardiola nhìn lại mùa giải khó khăn đã qua tại Man City, chiêm nghiệm về sự nghiệp huấn luyện và chia sẻ về định hướng tương lai.

Đam mê của tôi giờ khác so với khi bắt đầu. Lúc đó, tôi có nhiều bất an, nghi ngờ, sợ hãi hơn. Nhưng tôi vẫn yêu nó. Trong bóng đá, có lúc tôi từng nói đủ rồi, kết thúc. Và làm HLV, một ngày nào đó tôi sẽ nói đủ, tôi không còn muốn đối mặt với cầu thủ, chiến thuật của đối phương, họp báo ba ngày một lần, hay ông chủ của mình... Tôi sẽ nói: giờ tôi là ông chủ của chính mình, không cần đặt báo thức, tôi tự quyết định cuộc đời mình. Rồi ngày đó sẽ đến, và khi đó, tôi sẽ dừng lại, hoặc trở lại, hoặc không, tới đó rồi hẵng hay.

- Có, nhưng nó khác. Hãy tưởng tượng nếu mùa rồi tệ hơn rất nhiều so với thực tế. Thì sao? Mùa tới tôi sẽ bắt đầu lại! Chẳng có gì to tát cả. Có người mong tôi thất bại... Không sao. Chúng tôi đứng thứ ba, một năm không tốt, nhưng hãy chỉ ra đội nào chưa từng trải qua. May mắn là năm tới chúng tôi vẫn được dự cúp châu Âu, không vấn đề gì.

Ngày tôi nghỉ hưu, yên tâm đi, chẳng ai chỉ trích tôi nữa vì tôi sẽ biến mất. Nếu bạn muốn làm điều này và đó là đam mê của bạn, bạn sẽ thích nó, nhưng bạn phải chấp nhận sự phán xét. Nếu không, hãy chọn nghề khác. Nhưng ở bất kỳ lĩnh vực nào, nếu bạn may mắn được chú ý, được khen ngợi, được chỉ trích như chúng tôi, thì đó là may mắn lớn lao của nghề này.

- Nói về các cầu thủ trẻ chịu áp lực khi mới bắt đầu, chúng ta đang chứng kiến sự bùng nổ của Lamine Yamal, người thường được so sánh với Lionel Messi. Ông từng dẫn dắt Messi và giờ nhìn Yamal từ bên ngoài, ông nghĩ sự so sánh này có hợp lý không?

- Tôi nghĩ nên để Lamine Yamal tự do phát triển sự nghiệp của cậu ấy. Sau 15 năm thi đấu, chúng ta sẽ biết cậu ấy giỏi đến đâu. Đừng vội so sánh. Việc được so sánh với Messi đã là một lời khen lớn, giống như so sánh một họa sĩ với Van Gogh – đó là dấu hiệu cậu ấy rất xuất sắc. Nhưng hãy để cậu ấy tự viết nên câu chuyện của mình. Rồi chúng ta sẽ thấy.

- Nhưng nhìn cách cậu ấy chơi, về phong cách, ông có nghĩ...

- Cậu ấy khá xuất sắc, đúng không?

- Có, hay không?

- Messi là một tượng đài. 90 bàn một mùa, suốt 15 năm, không ngừng nghỉ, không chấn thương. Đó là một đẳng cấp khác. Hãy để Yamal phát triển.

- Ông có muốn trở lại Barca một ngày nào đó, hay đó là một chương đã khép lại?

- Đã khép lại rồi. Khép lại vĩnh viễn. Đó là một chương hồi đẹp, nhưng đã kết thúc.

- Hay làm chủ tịch CLB chẳng hạn...

- Không, không! Tôi không phù hợp với vai trò đó.

- Những bài nói chuyện truyền cảm hứng của ông rất nổi tiếng, thậm chí một số được ghi hình. Nhưng ông làm thế nào để tự tạo động lực cho mình?

- Nỗi sợ thất bại, sợ làm sai, sợ mất kết nối với những gì tôi đang làm – những điều đó khiến tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Càng gần đến ngày thi đấu, những cảm xúc như sợ hãi, vui sướng, hay thất vọng càng kết nối tôi với công việc. Con người có khả năng vô hạn, như một cỗ máy không ngừng nghỉ. Nếu nỗ lực, bạn sẽ được đáp lại. Đó là cách tôi làm. Dĩ nhiên, đôi khi cũng có cái giá phải trả.

- Sau bao năm, khoảnh khắc nào trong bóng đá là khó khăn nhất với ông?

- Khó khăn nhất ư? Nếu chỉ nói về thắng thua, thì đó là cách nhìn quá đơn giản. Luôn có những thất bại, những nỗi thất vọng. Cuối sự nghiệp, người ta có thể nói tôi giành được 39 hay 40 danh hiệu, rất tuyệt. Nhưng điều đọng lại là mối quan hệ với những người bạn làm việc cùng, các cầu thủ, ban huấn luyện... Đó mới là điều ý nghĩa. Có những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng cũng có lúc tồi tệ. Tôi đưa ra quyết định, người khác không hiểu, và đôi khi tôi mắc sai lầm. Đó là những thời điểm khó khăn nhất, không chỉ vì thắng hay thua.

- Ông từng nhắc đến việc "cho đến khi đầu óc còn chịu được". Khi một số HLV gần như làm việc đến cuối đời, ông thấy mình sẽ huấn luyện đến bao giờ?

- Tôi không biết. Thật sự không biết. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ không làm lâu đến thế... Tôi cũng không chắc nữa. Có thể có những đội ngũ tốt hỗ trợ bạn trong một số việc. Nhưng tôi biết chắc rằng sau giai đoạn với Man City, tôi sẽ dừng lại. Quyết định này đã chắc chắn. Dừng bao lâu thì tôi chưa biết – một năm, hai năm, ba năm, hay thậm chí mười năm. Sau giai đoạn này, tôi cần dừng lại để tập trung vào bản thân, cơ thể mình, và... như người Catalan hay nói, "badar" – thong dong đứng nhìn mọi thứ trôi qua. Tôi ước mình sẽ được như thế, dừng lại và thong dong đứng nhìn đàn bò khi đoàn tàu đi ngang qua.

Ông tôi từng nói: "Mày nhìn tao cứ như bò nhìn tàu chạy qua vậy". Tôi muốn dừng lại và quan sát cuộc sống. Rồi cuộc đời sẽ tự mở lối. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ huấn luyện ở Đức, ở Anh, hay trở thành HLV của Barca. Chúng ta nghĩ mình kiểm soát mọi thứ, nhưng không phải vậy. Chắc chắn sẽ có điều gì đó xuất hiện, và tôi sẽ tự hỏi: "Mình có muốn làm điều này không?" Nếu không, tôi sẽ tìm được hướng đi. Kế hoạch của tôi sau Man City là dừng lại, và rồi sẽ tính tiếp.

Hoàng Thông (theo Revista GQ)