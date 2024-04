Guardiola: 'Roy Keane cũng chỉ dẫn dắt CLB hạng Hai'

AnhHLV Pep Guardiola đáp trả việc cựu tiền vệ Roy Keane chỉ trích Erling Haaland thi đấu mờ nhạt như cầu thủ giải hạng Tư ở trận hòa Arsenal tại Ngoại hạng Anh.

Sau trận hòa 0-0 trên sân Etihad hôm 31/3, Keane chê Haaland thi đấu như cầu thủ từ League Two vì khả năng đóng góp vào lối chơi quá tệ và phải cải thiện nhiều. Trong hệ thống bóng đá Anh, dưới Premier League (Ngoại hạng Anh), lần lượt là Championship, League One và League Two.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Aston Villa ở vòng 31 Ngoại hạng Anh, khi được hỏi về phát biểu này, Guardiola đáp: "Tôi không đồng ý với Keane, hoàn toàn không. Ông ấy chỉ là HLV ở giải hạng hai hoặc hạng ba thôi đúng không? Tôi không nghĩ như vậy".

HLV Guardiola dặn dò trước khi tung Erling Haaland vào sân trong trận Man City thắng Burnley 3-1 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad ngày 31/1. Ảnh: Reuters

HLV người Tây Ban Nha cũng bất ngờ với những chỉ trích từ Keane. "Tôi rất ngạc nhiên khi điều này đến từ một cựu cầu thủ", Guardiola bày tỏ. "Từ các nhà báo, những người chưa từng thi đấu chuyên nghiệp, tôi có thể hiểu, nhưng việc các cựu cầu thủ chỉ trích Haaland khiến tôi bất ngờ. Giống như các trọng tài khi nghỉ hưu lại chỉ trích trọng tài. Việc thi đấu khó khăn thế nào? Ký ức của họ biến mất nhanh chóng quá. Những vấn đề mà các cầu thủ gặp phải. Họ bỏ lỡ cơ hội hàng nghìn, hàng triệu lần và họ bị tổn thương khi bị các cựu cầu thủ chỉ trích".

Guardiola khẳng định sẽ không chỉ trích các HLV theo cách tương tự sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng các cầu thủ phải chấp nhận thực tế bị chỉ trích vì đó là công việc. "Nếu không muốn chấp nhận, bạn phải làm công việc khác. Khi bạn là người của công chúng, bạn phải chấp nhận điều đó", ông nói thêm.

Keane có sự nghiệp thi đấu thành công, khi từng khoác áo Man Utd giai đoạn 1993-2005, ghi 46 bàn qua 425 trận, đoạt Champions League, bốn Cup FA và bảy lần vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng danh thủ người Ireland không thành công khi chuyển sang sự nghiệp cầm quân.

Keane từng dẫn dắt Sunderland giai đoạn 2006-2008, thua 41, hòa 17 và thắng 42 qua 100 trận, đạt tỷ lệ thắng 42%. Sau đó, ông dẫn dắt Ipswich Town giai đoạn 2009-2011 với thành tích thậm chí tệ hơn, chỉ thắng 28 qua 81 trận, đạt tỷ lệ 34,6%. Hai đội này hiện đều ở hạng dưới.

Danh thủ 52 tuổi sau này lần lượt làm trợ lý ở tuyển Ireland, Aston Villa, Nottingham Forest rồi chuyển sang làm bình luận viên, hiện làm chuyên gia cho các kênh truyền hình bóng đá ITV và Sky Sports của Anh.

Trong trận gặp Arsenal, Man City kiểm soát bóng 73%, dứt điểm 12 lần nhưng không tạo cơ hội rõ ràng nào. Haaland đá trọn 90 phút, dứt điểm bốn lần với hai cú chệch mục tiêu và hai cú bị chặn, và lỡ cơ hội ngon ăn nhất khi đệm hụt bóng ở phút 84.

Dù vậy, Guardiola vẫn xem Haaland là tiền đạo hay nhất thế giới và đóng góp quan trọng giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử mùa trước. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, Man City bế tắc trước Arsenal không phải vì Haaland, mà vì thiếu quân số ở một phần ba cuối sân để tạo đột biến.

Về việc Haaland chỉ ghi một bàn trong sáu trận gặp năm CLB dẫn đầu mùa này, Guardiola khẳng định đây là trách nhiệm thuộc về toàn đội. "Đôi khi Haaland bỏ lỡ, đôi khi không được cung cấp đủ bóng, đôi khi là chỉ dẫn từ tôi, đôi khi đối thủ đá quá tốt", ông tiếp tục bảo vệ học trò. "Trong bóng đá không chỉ có một lý do mà có rất nhiều lý do. Bóng đá là môn thể thao đồng đội, không phải của cá nhân như golf hay quần vợt".

Hồng Duy