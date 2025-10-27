Guardiola: 'Nếu Arsenal vô địch, hãy chúc mừng họ'

AnhHLV Pep Guardiola không quá lo về cuộc đua Ngoại hạng Anh, dù Man City bất ngờ thua Aston Villa 0-1 ở vòng 9 ngày 26/10.

Trên sân Villa Park, Man City để hậu vệ Matty Cash chọc thủng lưới phút 19, dẫn đến việc đứt chuỗi 5 trận bất bại. Họ tụt xuống thứ 5 với 16 điểm, ít hơn 6 điểm so với đầu bảng Arsenal.

Tuy nhiên, Guardiola khẳng định điều ông quan tâm lúc này là duy trì phong độ tốt, chứ không phải cuộc đua vô địch. "Tôi từng lo trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 9. Khi đó, chúng tôi đứng thứ 13, kém Liverpool đến 6 hay 7 điểm", HLV người Tây Ban Nha nói sau trận thua Aston Villa. "Việc của chúng tôi không phải là theo dõi cuộc đua vô địch. Nếu Arsenal thắng hết và vô địch, thì hãy chúc mừng họ".

Pep Guardiola (giữa) trầm tư ở trận Man City thua Aston Villa tại vòng 9 Ngoại hạng Anh tối 26/10. Ảnh: Reuters

Theo Guardiola, ngay cả khi thua Aston Villa, Man City vẫn chơi tốt. Ông hài lòng về màn thể hiện tích cực trong các khâu kiểm soát bóng, tấn công và phòng ngự. Trước mắt, nhà cầm quân 54 tuổi ưu tiên tập trung vào ba trận gặp Swansea City ở vòng bốn Cup Liên đoàn, Bournemouth ở vòng 10 Ngoại hạng Anh và Dortmund tại lượt bốn vòng bảng Champions League.

Về Arsenal, HLV của Man City nói thêm: "Arsenal đã thi đấu rất ổn định nhiều năm qua. Điều đáng lo ngại là làm thế nào để Man City cải thiện và thu hẹp khoảng cách. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, mùa giải còn rất dài. Có rất nhiều đội mạnh, như Bournemouth đang thi đấu rất tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi theo cách của mình".

Guardiola dẫn dắt Man City từ mùa 2016-2017. Ông vô địch Ngoại hạng Anh sáu lần trong giai đoạn 2017-2024, trong đó có kỷ lục bốn lần liên tiếp. Mùa 2022-2023 và 2023-2024, Arsenal đều xếp thứ hai sau Man City với khoảng cách năm và hai điểm. Mùa trước, Man City rơi xuống thứ ba, nhưng Arsenal vẫn phải xếp thứ hai khi kém Liverpool đến 10 điểm.

Khởi đầu tốt mùa này đang đem lại lợi thế cho "Pháo thủ". Nếu duy trì lợi thế đến hết mùa, họ có thể vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ mùa 2003-2004.

Thanh Quý (theo MEN)