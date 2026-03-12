Guardiola nể phục sự thay đổi của Real

Tây Ban NhaHLV Pep Guardiola tâm phục khẩu phục Real Madrid sau trận thua 0-3 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, tối 11/3.

Trước trận đấu trên sân Bernabeu, Real không được đánh giá cao, dù là chủ nhà. Họ đã thua hai trong năm trận gần nhất và bị Barca bỏ xa bốn điểm ở La Liga. Đội bóng Hoàng gia còn thiếu một loạt trụ cột do chấn thương, như Kylian Mbappe, Rodrygo và Jude Bellingham. Trái lại, Man City sở hữu lực lượng mạnh, với sự góp mặt ngay từ đầu của Erling Haaland, Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Marc Guehi hay Gianluigi Donnarumma.

Thực tế, Real chỉ kiểm soát bóng 40% nhưng tạo ra sức ép nghẹt thở. Đoàn quân dưới trướng Alvaro Arbeloa dứt điểm 12 lần với 7 cú trúng đích, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,59. Còn Man City dứt điểm 7 lần và nhưng không tạo ra cơ hội nào thực sự rõ ràng, với mức xG chỉ là 0,56. Trận đấu thậm chí được định đoạt ngay trong hiệp một, khi Real ghi ba bàn nhờ công Federico Valverde.

HLV Pep Guardiola chỉ đạo trong trận Real 3-0 Man City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League tối 11/3. Ảnh: Reuters

Theo giới chuyên môn, chiến thắng dễ dàng của Real xuất phát từ việc HLV Arbeloa bố trí năm cầu thủ phòng ngự, tăng một so với các trận trước. Chiến thuật lùi sâu đem lại hiệu quả kép, vừa vô hiệu hóa các đợt tấn công của Man City, vừa khởi đầu các pha chuyển trạng thái sắc bén.

"Họ thường chơi với sơ đồ 4-4-2, nhưng hôm nay phòng ngự với 5 người nên rất khó để chúng tôi tìm khoảng trống", HLV Guardiola thừa nhận. "Họ cũng kéo giãn đội hình rất nhiều với Vinicius và Brahim Diaz. Họ chỉ tấn công ba lần trong hiệp một và ghi được ba bàn. Valverde đã có một số pha chạy chỗ xuất sắc và ghi bàn hoàn hảo. Vì điều đó, chúng ta phải chúc mừng họ".

Một mặt khen Real, nhưng mặt khác Guardiola cũng đánh giá cao nỗ lực của các học trò. Ông cho rằng Man City không tệ đến mức đáng phải thua 0-3. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đội bóng của ông đã thành công trong việc xâm nhập vòng cấm đối phương, và chỉ thiếu chính xác khi tiến gần đến khung thành.

Ngày 17/3, hai đội sẽ chơi trận lượt về trên sân Etihad của Man City. Thầy trò Guardiola cần thắng lại chênh lệch ít nhất ba bàn trong 90 phút để san bằng cách biệt. "Thua 0-3 tốt hơn 0-4", Guardiola nói thêm. "Tình hình rất phức tạp và không có nhiều lựa chọn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng với đội ngũ của mình, vì chúng tôi có thể làm tốt hơn".

Thanh Quý (theo Marca)