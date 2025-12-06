Guardiola muốn được tặng rượu sau trận cầu 9 bàn

AnhHLV Pep Guardiola bông đùa rằng các đài truyền hình nợ ông một chai rượu sau trận thắng sít sao Fulham 5-4 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh, nhưng cũng thừa nhận Man City cần cải thiện khả năng phòng ngự.

Guardiola cho rằng trận thắng Fulham hồi giữa tuần xứng đáng nằm trong nhóm những trận hay nhất mùa giải. Trên sân Craven Cottage, Man City dẫn tới 5-1 sau 50 phút, nhưng lại để Fulham ghi liền ba bàn và phải căng mình chống đỡ trong những phút cuối để giành ba điểm.

Lần đầu Man City thắng một trận đấu ở giải VĐQG Anh dù lọt lưới tới bốn bàn kể từ tháng 12/1957, khi họ đánh bại Sheffield Wednesday cũng với tỷ số 5-4 trên sân Hillsborough. Man City đã ghi từ 5 bàn trở lên ở 41 trong số 356 trận Ngoại hạng Anh dưới thời Pep Guardiola. Thành tích này bằng Arsenal dưới thời Arsene Wenger qua 828 trận, và chỉ kém thành tích của Alex Ferguson tại Man Utd (44 lần trong 810 trận).

HLV Pep Guardiola (phải) trò chuyện với Marco Silva sau trận Man City thắng Fulham 5-4 trên sân Craven Cottage, London ở vòng 14 Ngoại hạng Anh ngày 2/12. Ảnh: AFP

"Nếu tôi ở nhà xem trận đấu đó, tôi sẽ không đổi kênh", Guardiola nói hôm 5/12 tại họp báo trước trận gặp Sunderland ở vòng 15 Ngoại hạng Anh. "Chắc chắn các nhà đài rất hài lòng. Họ nên cảm ơn Marco Silva, HLV của Fulham, và tôi bằng một chai rượu. Tôi không nói đùa đâu, họ phải vui chứ".

Dù vậy, nhà cầm quân Tây Ban Nha thừa nhận Man City đang để thủng lưới quá nhiều và phải nhanh chóng cải thiện. Sau 14 vòng, Man City đã nhận 16 bàn thua, nhiều hơn chín bàn so với CLB đang dẫn Arsenal.

"Tôi không thích việc thủng lưới hai bàn trước Leeds rồi bốn bàn trước Fulham", Guardiola nói. "Nhưng chúng tôi cũng là đội ghi nhiều bàn nhất. Từ nền tảng đó, chúng tôi phải sửa những vấn đề hiện tại. Sự chắc chắn là trách nhiệm của toàn đội, không chỉ thủ môn hay hậu vệ".

HLV Pep Guardiola ăn mừng trận thắng Sunderland 2-1 tại Ngoại hạng Anh ngày 13/8/2016. Ảnh: Man City

Guardiola cũng chia sẻ về ra mắt Man City - chiến thắng 2-1 trước Sunderland vào tháng 8/2016 - và cảm xúc khi nhìn lại gần một thập kỷ trên băng ghế huấn luyện tại Etihad. "Khi nhìn lại 10 năm, tôi không có đủ từ ngữ để diễn tả những gì mình đã trải qua", HLV 54 tuổi bày tỏ. "Những khoảnh khắc đẹp, những giai đoạn khó khăn, những con người tuyệt vời. Đó là một hành trình phi thường".

Kể từ ngày ra mắt, Guardiola đã mang về 18 danh hiệu, cùng Man City tạo nên những cột mốc lịch sử như 4 lần liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh, giành cú ăn ba mùa 2022-2023 hay cán mốc 100 điểm tại Ngoại hạng Anh mùa 2017-2018.

Về cảm xúc hiện tại so với ngày đầu tiên dẫn dắt Man City, Guardiola cho rằng mọi thứ đã thay đổi tự nhiên theo thời gian. "Không còn như 10 năm trước. Không tốt hơn hay tệ hơn, chỉ là khác đi, và điều đó hoàn toàn bình thường", ông bày tỏ.

Hồng Duy (theo Mancity.com)