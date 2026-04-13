Guardiola: 'Mặt trời giúp Man City chơi tốt'

AnhHLV Pep Guardiola giải thích về nguyên nhân Man City khởi sắc những tuần gần đây, trong đó có chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Chelsea ở vòng 32 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Stamford Bridge ngày 12/4, Man City chơi không tốt trong hiệp một, thậm chí để Marc Cucurella một lần chọc thủng lưới và chỉ thoát thua vì lỗi việt vị trong gang tấc của hậu vệ Chelsea. Sau giờ nghỉ, Man City thể hiện một bộ mặt khác. Họ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, ghi ba bàn chỉ trong 23 phút nhờ công Nico O'Reilly, Marc Guehi và Jeremy Doku.

Đây là chiến thắng lớn thứ ba liên tiếp của Man City, sau trận chung kết Cup Liên đoàn hạ Arsenal 2-0 và tứ kết Cup FA đè bẹp Liverpool 4-0.

Khi được hỏi lý do Man City khởi sắc, HLV Guardiola trả lời: "Ánh nắng mặt trời. Không đùa đâu. Manchester chưa bao giờ nhiều nắng như lúc này. Nếu mặt trời xuất hiện vào tháng 11, chúng tôi đã vô địch vào tháng 1. Thành thật mà nói, tâm trạng và tinh thần toàn đội đã tốt hơn trước. Ban lãnh đạo đã cho tôi những cầu thủ xuất sắc và đầy cạnh tranh, và đó là chìa khóa thành công".

Guardiola chỉ đạo trong trận Man City thắng Chelsea ở vòng 32 Ngoại hạng Anh tối 12/4. Ảnh: EPA

Về trận đấu với Chelsea, Guardiola ca ngợi sự tiến bộ trong hiệp hai. Ông cũng thừa nhận trong giai đoạn này của mùa giải, chiến thuật không còn là yếu tố quyết định.

Trận thắng hôm qua cũng là một bước tiến quan trọng của Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025-2026. Thầy trò Guardiola hiện xếp thứ hai với 64 điểm sau 31 trận, kém Arsenal chỉ 6 điểm và chơi ít hơn một trận. Nếu thắng trực tiếp Arsenal ở vòng tới và trận đấu bù với Crystal Palace, họ sẽ san bằng cách biệt về điểm. Khi đó, ngoài cơ hội vô địch giống như đối thủ, họ còn có lợi thế tâm lý trong năm vòng còn lại.

Một cuộc ngược dòng đang dần hình thành. Tuy nhiên, theo Guardiola, thắng tiếp Arsenal là không dễ. "Chúng tôi sắp phải thi đấu với một đối thủ chỉ thua ba trong 49 trận gần nhất, thậm chí chưa thua trận nào ở Champions League mùa này. Trong trận chung kết Cup Liên đoàn, chúng tôi còn là đội chiếu dưới", HLV của Man City nói thêm.

Ở vòng bảng Champions League mùa này, Arsenal dẫn đầu với 8 trận toàn thắng, và chưa thua trận nào ở vòng loại trực tiếp: hòa 1-1, thắng Leverkusen 2-0 ở vòng 1/8, và thắng Sporting 1-0 ở lượt đi tứ kết.

Tuy nhiên, việc vào sâu tại Champions League cũng đặt ra không ít thách thức về thể lực. Bốn ngày trước trận gặp Man City, Arsenal sẽ phải chơi trận lượt về với Sporting. Nếu đi tiếp, thầy trò HLV Mikel Arteta sẽ phải chơi thêm hai trận bán kết cuối tháng 4 và đầu tháng 5 với Atletico hoặc Barca. Trong khi đó, việc bị loại sớm khỏi Champions League giúp Man City tập trung tốt hơn cho đấu trường quốc nội.

Thanh Quý (theo Guardian)