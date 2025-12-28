Guardiola: 'Man City thắng như những mùa giải vô địch'

AnhHLV Pep Guardiola khẳng định Man City đang thi đấu với tinh thần như các mùa giải đội vô địch, sau khi thắng 2-1 trên sân Nottingham Forest ở vòng 18 Ngoại hạng Anh.

Man City trải qua 90 phút nhọc nhằn trên sân City Ground hôm 27/12. Phút 48, Rayan Cherki chọc khe để Tijjani Reijnders xâm nhập vòng cấm rồi sút chân trái chéo góc mở tỷ số. Niềm vui của đội khách chỉ kéo dài 6 phút, trước khi Omari Hutchinson gỡ hòa cho Nottingham Forest, đẩy trận đấu vào thế giằng co.

Trong thời gian còn lại, hai đội tạo ra không ít cơ hội, trước khi Rayan Cherki tung cú sút xuyên qua rừng chân hậu vệ chủ nhà ở phút 83, mang về bàn thắng quyết định cho Man City. Kết quả 2-1 đánh dấu trận thắng thứ tám liên tiếp trên mọi đấu trường, qua đó giúp Man City tạm chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh trong ít giờ trước khi Arsenal đòi lại.

"Đây là kiểu trận đấu chúng tôi từng trải qua rất nhiều khi vô địch Ngoại hạng Anh", Guardiola nói sau trận. "Chỉ là ba điểm thôi, nhưng là ba điểm rất quan trọng vì chất lượng của đối thủ".

HLV Pep Guardiola (trái) ôm Bernardo Silva sau trận Man City thắng Nottingham Forest 2-1 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh trên sân City Ground, thị trấn West Bridgford, hạt Nottinghamshire, Vương quốc Anh ngày 27/12/2025. Ảnh: PA

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn khen ngợi đối thủ. Bất chấp phong độ không ổn định thời gian qua, theo ông, Nottingham Forest là tập thể được tổ chức tốt, giàu thể lực và sở hữu nhiều cá nhân chất lượng. Guardiola nhấn mạnh Man City chỉ có thể thắng nhờ tinh thần, khả năng chịu đựng và phòng ngự - điều mà họ từng thiếu khi thua tại City Ground mùa trước.

Phản ứng bùng nổ của các cầu thủ và ban huấn luyện Man City sau tiếng còi mãn cuộc cho thấy tầm quan trọng của chiến thắng. Guardiola cho rằng bước ngoặt về tinh thần của đội đến từ giai đoạn FIFA Club World Cup, khi toàn đội nhìn lại chính mình và thay đổi nhiều yếu tố.

"Người hâm mộ có thể chấp nhận khi bạn chơi không hay, nhưng không chấp nhận nếu thiếu trái tim và sự cam kết", HLV 54 tuổi nói. "Sự kết nối đó đang hiện hữu rõ ràng".

Rayan Cherki mừng bàn ấn định chiến thắng 2-1. Ảnh: Man City

Với một bàn và một kiến tạo, Cherki được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. Tiền vệ người Pháp chạm mốc góp dấu giày vào 50 bàn ở năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu (16 bàn, 34 kiến tạo). Cherki cũng vươn lên dẫn đầu danh sách Vua kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này (7), bằng Bruno Fernandes của Man Utd.

"Tôi vừa muốn la mắng, vừa muốn hôn cậu ấy", Guardiola bông đùa. "Cherki có tài năng phi thường. Tôi muốn Cherki được tự do thể hiện, nhưng đội cần triển khai tốt hơn từ tuyến dưới để cậu ấy có nhiều bóng hơn".

Sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, Cherki tái hiện màn mừng theo phong cách ngồi thiền quen thuộc của Erling Haaland. "Erling nói rằng khi ghi bàn tôi nên ăn mừng như vậy, và tôi rất hạnh phúc", tiền vệ 22 tuổi cho biết.

Ngày đầu năm mới 1/1, Man City hành quân tới sân của tân binh Sunderland.

Hồng Duy (theo EPSN, Mancity.com)