Guardiola: 'Man City quên mất cách chơi rồi'

AnhTheo HLV Pep Guardiola, Man City đột ngột mất phong độ sau bàn thua đầu tiên, dẫn đến thất bại 1-2 trước Brighton ở vòng 3 Ngoại hạng Anh ngày 30/9.

Khi được hỏi điều gì làm thay đổi cục diện trận đấu trên sân Falmer tối 31/8, Guardiola trả lời: "Quả phạt đền. Chúng tôi đã quên mất cách chơi và làm hỏng trận đấu. Chúng tôi để thua một bàn và trở nên bất ổn. Vấn đề không phải là đối thủ giỏi như thế nào, mà là chúng tôi rằng quên mất phải tiếp tục chơi. Bạn không được phép ngừng chơi".

Đầu trận đấu, Man City chiếm ưu thế trước Brighton, rồi mở tỷ số khi Erling Haaland dứt điểm cận thành ở phút 37. Ngược lại, đội chủ nhà không gây được bất cứ nguy hiểm nào cho đến khi HLV Fabian Hurzeler tung bốn cầu thủ dự bị vào sân sau giờ nghỉ, trong đó có James Milner và Brajan Gruda.

Phút 65, bước ngoặt xảy ra khi Lewis Dunk vô lê trúng tay Matheus Nunes trong vòng cấm, dẫn tới quả phạt đền mà Milner sút thành công. Sau bàn thua đầu, Man City đánh mất thế trận. Phút 89, sau pha phản công trung lộ, Gruda ấn định chiến thắng 2-1 cho Brighton.

Guardiola thất vọng trong trận Brighton 2-1 Man City tối 31/8. Ảnh: Reuters

Theo Guardiola, việc thay đổi thế trận sau bàn thua là điều bình thường ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, với Man City, vấn đề là các cầu thủ không đủ tỉnh táo để chơi tiếp như 60 phút đầu.

"Chúng tôi quyết định chơi bóng dài và trực diện hơn. Điều đó ổn thôi, nhưng phải sẵn sàng cho những gì xảy ra tiếp theo. Khi chơi như vậy trước Brighton, chúng tôi không sẵn sàng giành bóng hai", Guardiola nói thêm.

Rodri, cầu thủ vừa đá chính Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau gần một năm dưỡng thương, cũng chung quan điểm với HLV: "Chúng tôi mắc một số sai lầm trẻ con. Các cầu thủ không tập trung và chú ý. Chúng tôi phải nâng cao trình độ nếu muốn đua tranh vô địch mùa này".

Man City khởi đầu Ngoại hạng Anh 2025-2026 bằng trận thắng Wolves 4-0, nhưng sớm trở lại mặt đất với hai trận thua Tottenham 0-2 và Brighton 1-2. Hai thất bại trong ba vòng đầu là cảnh báo cho đội vô địch 6 lần trong 8 mùa gần nhất. Hai vòng tới, Man City sẽ tiếp Man Utd và làm khách trên sân của Arsenal.

Thanh Quý (theo Independent)