Guardiola: 'Man City chi tiêu bền vững nhất Ngoại hạng Anh'

AnhHLV Pep Guardiola phản bác những chỉ trích về việc Man City vung tiền trên thị trường chuyển nhượng, khẳng định CLB có chi tiêu ròng tích cực và biết cân đối tài chính.

"Các CLB chi tiền bởi vì họ được phép làm thế trong khuôn khổ luật Công bằng tài chính. Và rõ ràng, không chỉ có Man City đúng không?", Guardiola nói ngày 22/8 trong buổi họp báo trước trận gặp Tottenham ở vòng hai Ngoại hạng Anh.

Theo nhà cầm quân Tây Ban Nha, chiến lược của Man City không phải tiêu xài vô tội vạ mà dựa trên sự tính toán và cân bằng. "Chi tiêu ròng của chúng tôi trong 10-11 năm qua thực sự ấn tượng. Mọi người hay nói Man City mua sắm rầm rộ, nhưng muốn chi thì phải bán. Nếu không bán, không thể chi được. Man City làm rất tốt ở điểm này, và nhờ vậy chúng tôi bền vững", ông bày tỏ.

HLV Pep Guardiola trong buổi họp báo trước trận gặp Tottenham ở vòng hai Ngoại hạng Anh. Ảnh: Man City

Theo Transfermarkt, tổng chi tiêu của 20 CLB Ngoại hạng Anh trong hè 2025 đã đạt 2,87 tỷ USD - con số cao nhất trong lịch sử một kỳ chuyển nhượng và dự kiến còn tăng trong tuần cuối. Trong đó, Liverpool dẫn đầu với 394 triệu USD, chưa tính phụ phí, mang về Giorgi Mamardashvili, Giovanni Leoni, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz và Hugo Ekitike. Họ còn đang nhắm Marc Guehi (Crystal Palace) và Alexander Isak (Newcastle). Xếp sau là Chelsea (325 triệu USD), Man Utd (267 triệu), Arsenal (260 triệu) và Man City (205 triệu).

Nếu tính chi tiêu ròng, Man Utd dẫn đầu với 230 triệu USD. Xếp sau là Arsenal (216 triệu USD), Liverpool (120 triệu) và Man City (118 triệu).

Hè này, Man City đã tuyển mộ Rayan Ait-Nouri, Marcus Bettinelli, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, James Trafford và đang nhắm Rodrygo (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG). Guardiola nhắc lại mùa trước Man City gần như không mua sắm vì đội hình ổn định và vừa vô địch, nhưng mùa này buộc phải chi nhiều hơn do ảnh hưởng chấn thương và lịch thi đấu dày đặc.

Guardiola cũng nhấn mạnh chi tiêu khủng không đồng nghĩa với thành công. "Bóng đá rốt cuộc vẫn là kết quả trên sân cỏ", HLV 54 tuổi bày tỏ. "Chúng tôi chi tiêu nhiều. Đúng. Nhưng quan trọng là phải chiến thắng. Còn các CLB khác, nếu họ cũng chi mạnh thì đó là lựa chọn của họ. Thời gian trên sân mới là câu trả lời".

Guardiola chỉ đạo Man City ở trận thua Tottenham 0-4 ngày 24/11/2024. Ảnh: AP

Guardiola đang đối mặt nỗi ám ảnh khi tiếp Tottenham trên sân Etihad hôm nay. Gần chín tháng trước, cũng tại đây, ông và học trò thảm bại 0-4 trước đối thủ này trong cơn mưa nặng hạt, dẫn đến những chỉ trích nặng nề. Trận thua đó cũng khởi đầu cho chuỗi sa sút với chỉ một chiến thắng trong 13 trận, khiến Man City sớm dừng bước ở Cup Liên đoàn, Champions League và đánh mất hy vọng bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Nhưng Guardiola khẳng định không nghĩ đến khái niệm phục thù ở cuộc tái ngộ này. "Điều gì đã qua thì cho qua. Tottenham luôn là đối thủ khó chịu. Đây chỉ là một cơ hội mới", ông nói và nhấn mạnh CLB đang có bầu không khí mới.

Hồng Duy tổng hợp