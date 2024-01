Guardiola lần đầu giành giải The Best

AnhPep Guardiola vượt qua Luciano Spalletti và Simone Inzaghi, để giành giải HLV hay nhất năm tại lễ trao FIFA The Best 2023.

Theo kết quả công bố tối 15/1, Guardiola giành 28 điểm. Ông hơn 10 điểm so với người về thứ hai, HLV Luciano Spalletti (tuyển Italy) và hơn 17 điểm so với người về thứ ba, Simone Inzaghi (CLB Inter).

Guardiola lần đầu giành giải HLV bóng đá nam hay nhất năm kể từ khi FIFA tổ chức bầu chọn các giải thưởng The Best vào năm 2016. Các HLV từng giành giải này, lần lượt gồm: Claudio Ranieri, Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Jurgen Klopp (hai năm liên tiếp 2019, 2020), Thomas Tuchel và Lionel Scaloni. Khi các giải thưởng của FIFA chưa mang tên The Best, Guardiola từng giành giải HLV hay nhất năm vào năm 2011, thời điểm ông có La Liga và Champions League với Barca.

Guardiola nhận giải HLV bóng đá nam hay nhất năm The Best 2023 tại London, Anh, tối 15/1. Ảnh: PA

Năm 2023, Guardiola là HLV thành công nhất cấp CLB, khi cùng Man City giành năm danh hiệu gồm: Champions League, Ngoại hạng Anh, Cup FA, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup. Champions League với Man City là Champions League đầu tiên của Guardiola sau khi rời Barca.

Trong khi đó, năm vừa qua thành tích tốt nhất của Spalletti là đưa Napoli tới chức vô địch Serie A lần đầu tiên kể từ năm 1990. HLV 64 tuổi cũng hồi sinh tuyển Italy, khi đừng dậy từ thất bại ở vòng loại World Cup 2022 và giành vé dự Euro 2024.

Inzaghi cũng có một năm thành công, khi cùng Inter giành Cup Italy, Siêu Cup Italy, vào chung kết Champions League và dẫn đầu Serie A. Tuy nhiên, sau thất bại 0-1 trước Guardiola trong trận chung kết Champions League, cơ hội giành giải của Inzaghi không cao."Tôi chia sẻ giải thưởng này với Luciano Spalletti và Simone Inzaghi. Simone, chỉ có tôi mới biết cảm giác mệt mỏi khi thi đấu với bạn và đội của bạn", Guardiola nói khi lên nhận giải.

Trong đội hình tiêu biểu năm 2023, Man City góp sáu cầu thủ. Đây là lần đầu tiên một CLB cung cấp nhiều cầu thủ như vậy kể từ Barca năm 2010, một đội bóng khác của Guardiola. Khi được người dẫn chương trình, Thierry Henry yêu cầu so sánh Barca 2010 và Man City 2023, Guardiola đã đáp bằng một câu nói tục.

Sau đó, HLV của Man City cúi đầu suy nghĩ, rồi trả lời: "Đội bóng của tôi ở Barca thật không thể tin được. Các cầu thủ khi đó còn rất trẻ. Còn đội bóng hiện nay đang chơi ở Ngoại hạng Anh, giải đấu rất khắc nghiệt và cạnh tranh. Đối với tôi, được thức dậy và ở cạnh họ mỗi ngày là phần thưởng tuyệt vời nhất mà bạn có thể có được với tư cách là một HLV. Barca là CLB trong trái tim tôi. Tôi sinh ra ở đó và mọi thứ tôi có đều đến từ Barca. Nhưng ở Man City, những gì chúng tôi đã làm là một giấc mơ trở thành hiện thực. Chúng tôi không thể ngờ mình lại có mặt ở đây và giành được cú ăn ba. Nó đặc biệt với tất cả chúng tôi".

Ngoài giải HLV bóng đá nam hay nhất và đội hình tiêu biểu, buổi lễ FIFA The Best còn trao giải Nam cầu thủ hay nhất cho Lionel Messi, Nam thủ môn hay nhất cho Ederson, Nữ cầu thủ hay nhất cho Aitana Bonmati, Nữ thủ môn hay nhất cho Mary Earps, HLV bóng đá nữ hay nhất cho Sarina Wiegman, Bàn thắng đẹp nhất cho Guilherme Madruga, CĐV tiêu biểu cho CĐV đội Colon, giải Fair Play cho tuyển Brazil và giải đặc biệt cho Nữ cầu thủ Marta.

Thanh Quý (theo FIFA)