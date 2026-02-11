Guardiola không quan tâm cách biệt điểm số với Arsenal

AnhHLV Pep Guardiola muốn Man City tập trung cải thiện màn trình diễn trên sân, thay vì bị cuốn theo những phép tính điểm số trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Sau trận thắng ngược 2-1 trên sân Liverpool cuối tuần trước, Man City rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống 6 điểm. Nếu thắng Fulham trên sân nhà Etihad tối 11/2, họ sẽ gây sức ép lớn lên Arsenal - đội sẽ làm khách của Brentford một ngày sau đó.

Tuy nhiên, Guardiola cho rằng những con số đó không mang nhiều ý nghĩa nếu các học trò không duy trì được sự nhất quán. "Tôi hiểu cảm giác chín điểm hay ba điểm nghe rất hấp dẫn", ông nói trong buổi họp báo ngày 10/2. "Nhưng điều đó không giúp bạn vô địch hay tiến sâu để cạnh tranh danh hiệu. Điều quan trọng là bạn phải làm gì để thắng trận tiếp theo".

HLV Pep Guardiola ôm Arne Slot trước trận Man City thắng Liverpool 2-1 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh tối 8/2/2026. Ảnh: Man City

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thẳng thắn chỉ ra vấn đề lớn nhất của Man City thời gian qua là sự thiếu ổn định, đặc biệt trong cách chơi giữa hai hiệp. Ông lấy chính trận thắng Liverpool làm ví dụ, khi đội nhà chơi rất hay trong hiệp một nhưng sa sút sau giờ nghỉ. "Chúng tôi phải tự hỏi vì sao hiệp hai phong độ lại đi xuống. Không phải là ba, bốn hay năm điểm", Guardiola nhấn mạnh. "Nếu không cải thiện điều đó, chúng tôi có thể không thua Fulham, nhưng sẽ vấp ngã trước Newcastle hay Leeds ở những trận kế tiếp".

Guardiola nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của Man City lúc này là cải thiện sự ổn định. "Chúng tôi đã làm được nhiều điều tích cực, nhưng vẫn chưa đủ nhất quán", ông nói. "Tôi muốn đội bóng xứng đáng với ba điểm, bằng cách chơi đúng với cách chúng tôi cần chơi".

Tại Craven Cottage ở giai đoạn một Ngoại hạng Anh, Man City dẫn tới 5-1 nhưng suýt đánh rơi chiến thắng sau màn vùng lên dữ dội của chủ nhà Fulham, trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 5-4. Guardiola chưa quên trận đấu này, đánh giá Fulham là đối thủ khó chơi và tiến bộ qua từng mùa dưới thời HLV Marco Silva. "Họ có chất lượng, sự điềm tĩnh, tốc độ và tổ chức tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự", ông nói. "Marco là một HLV hàng đầu và chắc chắn sẽ còn vươn xa trong tương lai".

Về lực lượng, Guardiola xác nhận trung vệ John Stones đã trở lại đội hình sau khi bình phục chấn thương đùi. Abdukodir Khusanov cũng sẵn sàng ra sân dù bị chấn động và bị thay ra sớm ở trận gặp Liverpool. Nhận xét về tuyển thủ Uzbekistan, ông nói vui: "Cậu ấy không nói chuyện như William Shakespeare, nhưng ngày càng tiến bộ. Rất thông minh và luôn đưa ra quyết định đúng".

Hồng Duy (theo Mancity.com, Reuters)