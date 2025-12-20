Guardiola: 'Khi 75 hay 76 tuổi, tôi sẽ rời Man City'

AnhHLV Pep Guardiola, 54 tuổi, nửa đùa nửa thật về mục tiếp tục gắn bó lâu dài với Man City, giữa lúc xuất hiện tin đồn Chelsea HLV Enzo Maresca có thể thay thế.

Trước những thông tin cho rằng Man City đã chuẩn bị phương án thay thế, trong đó có HLV đương nhiệm của Chelsea Enzo Maresca, Guardiola khẳng định ông chưa có ý định rời ghế HLV trưởng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha hiện còn hợp đồng với đội bóng đến hết mùa giải 2026-2027.

Trong buổi họp báo trước trận gặp West Ham ở vòng 17 Ngoại hạng Anh, Guardiola cho biết những câu hỏi về tương lai của ông xuất hiện gần như mỗi mùa giải. "Ba hay bốn năm gần đây, cứ đến một thời điểm nào đó là tôi lại được hỏi câu này. Sớm hay muộn, khi tôi 75 hay 76 tuổi, tôi sẽ rời Man City thôi", ông nói.

HLV Pep Guardiola chia vui cùng Phil Foden sau trận Man City thắng Crystal Palace 3-0 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh trên sân Selhurst Park, London, Anh ngày 14/12/2025. Ảnh: Reuters

Guardiola nhấn mạnh mối quan hệ gắn kết giữa ông và CLB trong việc đưa ra các quyết định chiến lược. "Tôi còn 18 tháng hợp đồng và đang rất vui, rất hào hứng với sự phát triển của đội bóng", ông bày tỏ. "Chừng nào chưa đến lúc, thì chưa có gì để nói thêm. Câu hỏi này xuất hiện mỗi mùa giải, và tôi hoàn toàn ổn với điều đó. CLB và tôi gắn kết trong mọi quyết định. Chuyện chia tay thì khi nào phải xảy ra, thì nó sẽ xảy ra thôi".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định hiện không có cuộc thảo luận nào về việc rời CLB và sẽ tiếp tục tập trung vào các trận đấu sắp tới. "Tôi đang ở đây. Bóng đá luôn thay đổi rất nhiều, nhưng trước mắt, tôi chỉ tập trung cho trận gặp West Ham, rồi Nottingham Forest, Sunderland, Brighton và Chelsea", ông khẳng định.

Hôm nay, Man City tiếp West Ham với cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng, do Arsenal làm khách của Everton ở trận đấu muộn. Guardiola cho biết CLB gặp khó trong quá trình chuẩn bị vì lực lượng sứt mẻ, khi Rodri, John Stones, Jeremy Doku chưa bình phục chấn thương, còn Omar Marmoush (Ai Cập) và Rayan Ait-Nouri (Algeria) vắng mặt do dự Cup châu Phi.

HLV Enzo Maresca chia vui với các cầu thủ Chelsea sau trận thắng Cardiff City 3-1 ở tứ kết Cup Liên đoàn ngày 16/12/2025. Ảnh: Reuters

Trong buổi họp báo cùng ngày, trước trận Chelsea gặp Newcastle, HLV Enzo Maresca cũng bác bỏ tin đồn có thể thay thế Guardiola tại Man City. "Đó là 100% suy đoán. Tôi có hợp đồng với Chelsea đến năm 2029 và chỉ tập trung cho CLB này. Nếu tiếp tục nói về điều đó, nghĩa là tôi đang chú ý tới nó. Nhưng tôi thì không", ông nói.

Maresca từng làm trợ lý tại Man City dưới thời Guardiola và đảm nhiệm vai trò HLV U23 trước khi rời Etihad để dẫn dắt Leicester vào năm 2023 và Chelsea năm 2024. Nhà cầm quân người Italy cũng bác bỏ các tin đồn về Juventus, khẳng định chỉ tập trung vào nhiệm vụ hiện tại cùng Chelsea.

Hồng Duy (theo ESPN)