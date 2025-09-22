Guardiola hôn trộm trọng tài ở trận hòa Arsenal

AnhHLV Pep Guardiola ghi cổ và hôn trọng tài thứ tư ngay trước khi Man City bị Arsenal gỡ hòa 1-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Phút 90 trận đấu trên sân Emirates ngày 21/9, Man City đang nắm lợi thế dẫn trước chủ nhà 1-0. Guardiola trao đổi gì đó với trọng tài thứ tư Craig Pawson rồi bất ngờ ghì cổ và đặt một nụ hôn lên má. Vị trọng tài hơi khựng lại, trong khi HLV đội khách tỏ ra vui vẻ.

Nhưng niềm vui không ở lại với Guardiola. Chỉ ba phút sau đó, đội bóng của ông bị tiền đạo Gabriel Martinelli chọc thủng lưới, gỡ hòa cho Arsenal. Tiền đạo người Brazil thoát xuống sau đường chuyền dài của Eberechi Eze, rồi lốp bóng qua thủ môn Gianluigi Donnarumma đang lao lên định bắt bài.

Guardiola (trái) hôn trọng tài Pawson trong trận Arsenal 1-1 Man City ở vòng năm Ngoại hạng Anh tối 21/9. Ảnh: Sky Sports

Video cảnh Guardiola hôn trọng tài gây xôn xao mạng xã hội X. "Chà, anh ta bắt đầu nhớ vợ rồi", một người dùng bình luận, nhắc lại cuộc ly hôn giữa Guardiola và Cristina Serra.

Một số thành viên thì tỏ ra nghi ngờ giới tính thật của Guardiola. Còn một người khác so sánh tình huống với vụ cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Luis Rubiales cưỡng hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso. "Đó là hành vi tấn công tình dục. Anh ta nên bị cấm chỉ đạo và bị buộc tội như Rubiales", người này viết.

Sau trận, Guardiola cho biết ông không quá thất vọng, cho rằng kết quả 1-1 là công bằng và Arsenal đã chơi tốt. "Thật khó khăn khi pressing tầm cao và triển khai bóng không hiệu quả", Guardiola nói. "Tuần này, chúng tôi đã có nhiều trận đấu khó. Đầu tiên là gặp Man Utd, rồi đến Champions League, và hôm nay gặp một đối thủ mạnh".

Man City hiện xếp thứ 9 sau 5 vòng Ngoại hạng Anh. Họ khởi đầu bằng trận thắng Wolves 4-0, rồi thua Tottenham 0-2, Brighton 1-2, trước khi thắng Man Utd 3-0 và hòa Arsenal. Trong trận ra quân Champions League, thầy trò Guardiola thắng Napoli 2-0.

Trong những năm gần đây, Guardiola đôi khi có những hành vi bất thường. Một trong những nguyên nhân có thể là từ cuộc sống hôn nhân trục trặc. Hồi đầu năm, truyền thông Anh từng chỉ ra phong độ sa sút nhất của Man City dưới thời Guardiola cũng trùng với thời điểm ông gặp khủng hoảng hôn nhân. Mùa trước, đội chủ sân Etihad bị loại sớm ở Champions League, Cup Liên đoàn, thua Crystal Palace ở chung kết Cup FA và hụt hơi tại Ngoại hạng Anh - nơi họ thậm chí phải chật vật đua top 5.

Guardiola gặp Cristina năm 1994, rồi kết hôn trong một buổi lễ ở ngoại ô Barcelona 10 năm sau đó. Họ đã có ba người con gái. Tuy nhiên, phần lớn thời gian hôn nhân, hai người sống xa nhau. Quan hệ giữa họ dường như bắt đầu rạn nứt từ 2019, khi Cristina trở lại Barcelona để tập trung kinh doanh thời trang. Việc Guardiola quyết định gia hạn hợp đồng với Man City đến 2027 được cho là "giọt nước tràn ly".

Guardiola từng cố hàn gắn với vợ, sau khi cùng nhau trải qua kỳ nghỉ lễ Phục sinh tại Barcelona. HLV trưởng của Man City được cho cam kết sẽ trở về quê thăm vợ mỗi tuần một lần giữa các trận đấu. Quyết định này nhằm tránh việc họ phải xa nhau nhiều tuần liền như trước. Nhưng đầu tháng 8, truyền thông Tây Ban Nha cho rằng cuộc hôn nhân này đã không thể cứu vãn.

Thanh Quý (theo X, Daily Mail)