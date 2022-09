Guardiola: 'Haaland thích danh hiệu hơn số bàn thắng'

AnhTheo HLV Pep Guardiola, đoạt các danh hiệu tập thể mới là mục tiêu, động lực của tiền đạo Erling Haaland, chứ không phải theo đuổi các kỷ lục ghi bàn cá nhân.

"Tôi biết Haaland cũng vui vì ghi bàn. Nhưng những kỷ lục và các bàn thắng không mang lại danh hiệu. Tôi cảm nhận rằng điều Haaland mong muốn nhất là đoạt các danh hiệu", Guardiola nói sau trận Man City thắng Nottingham Forest 6-0 ở vòng 5 ngày 31/8.

Guardiola chia vui với CĐV Man City sau trận thắng Forest 6-0 trên sân nhà Etihad ngày 31/8. Ảnh: mancity.com

Trận này chứng kiến Haaland lập hat-trick và giúp Man City dẫn 3-0 ngay từ hiệp một. Cộng thêm ba bàn vào lưới Crystal Palace trước đó bốn ngày, tiền đạo người Na Uy lập kỷ lục ghi hai hat-trick nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Với 9 lần xé lưới đối phương từ đầu mùa, Haaland còn lập kỷ lục ghi bàn trong tháng 8 và kỷ lục ghi bàn qua 5 vòng đầu Ngoại hạng Anh.

"Nếu các kỷ lục và những bàn thắng ghi được giúp Haaland đạt được mong muốn về danh hiệu thì cũng tốt thôi", Guardiola nói thêm.

HLV người Catalonia cũng không ngạc nhiên với tốc độ hoà nhập của học trò sau vụ chuyển nhượng 63 triệu USD từ Dortmund hồi tháng 5. Ông nói: "Đó là Haaland mà. Đâu cần phải giải thích hay nói nhiều về tài năng của cậu ấy. Haaland chỉ làm việc của mình".

Trước Forest hôm qua, Haaland được hưởng lợi khi các mắt xích tấn công khác của Man City vận hành trơn tru. Những Phil Foden, Gundogan, Cancelo phối hợp mạch lạc để đưa bóng tới vị trí thuận lợi nhất có thể cho trung phong người Na Uy. Thống kê hiệp một cho thấy Haaland chỉ 6 lần chạm bóng trong khu vực 16m50 đối phương, dứt điểm 4 cú, ba trong đó hướng cầu môn và đều thành bàn thắng.

Haaland đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City trong trận thắng Forest 6-0 trên sân Etihad ngày 31/8. Ảnh: mancity.com

"Những gì chúng tôi muốn làm là giúp Haaland làm tiếp việc cậu ấy đã làm quá quen thuộc ở Na Uy, Áo và Đức. Hy vọng Haaland sẽ tiếp tục tận hưởng các trận đấu như thế này", Guardiola nói thêm.

Sang hiệp hai, sau khi Man City nâng cách biệt lên 5-0, Guardiola cho Haaland ra nghỉ từ phút 69, nhường chỗ cho Kevin de Bruyne. HLV người Catalonia thừa nhận cẩn trọng tránh chấn thương cho học trò, nhưng ông tin rằng nếu cứ để Haaland thi đấu tiếp, chắc chắn tiền đạo này sẽ còn ghi thêm bàn vào lưới Forest.

Nhật Tảo

