Guardiola: 'Foden đã trở lại'

AnhHLV Pep Guardiola ca ngợi màn trình diễn của Phil Foden trong trận Man City thắng Dortmund 4-1 ở lượt bốn vòng bảng Champions League.

Trận đấu trên sân Etihad, Foden cứa lòng chân trái ngoài vòng cấm mở tỷ số cho Man City ở phút 22. Đến phút 57, tiền vệ tấn công người Anh tái hiện pha dứt điểm sở trường để gia tăng cách biệt lên 3-0. Cùng hai bàn khác của Erling Haaland và Rayan Cherki, ngôi sao 25 tuổi người Anh góp công lớn vào chiến thắng của Man City.

Không chỉ đem lại ba điểm, Foden còn lập cú đúp đầu tiên và nâng thành tích tại Champions League lên 20 bàn. "Số 47" của Man City là cầu thủ Anh thứ bảy đạt được dấu mốc này.

Foden mừng bàn trong trận Man City 4-1 Dortmund ở lượt bốn vòng bảng Champions League tối 5/11. Ảnh: PA

"Foden là một cầu thủ đặc biệt", Guardiola nói với kênh ESPN. "Mùa này, cậu ấy đã trở lại. Chúng tôi cần những bàn thắng của cậu ấy".

Mùa 2023-2024, Foden ghi 27 bàn trong 53 trận trên mọi đấu trường, giúp Man City lập kỷ lục vô địch Ngoại hạng Anh bốn lần liên tiếp. Anh cũng lên ngôi Cầu thủ hay nhất bóng đá Anh cùng mùa. Nhưng đến mùa 2024-2025, Foden giảm phong độ khi chỉ ghi 13 bàn. Kéo theo đó, đội chủ sân Etihad không giành được gì ngoài Siêu Cup Anh.

Tuy nhiên, theo Guardiola, mọi thành viên Man City đều sa sút mùa trước. Do đó, việc quy trách nhiệm cho một hay một số ngôi sao là thiếu công bằng. "Foden có đẳng cấp thế giới. Khi cậu ấy trở lại đẳng cấp đó, thì mọi chuyện đều ổn", Guardiola nói thêm.

Ba lần gần nhất, HLV Thomas Tuchel đều bỏ qua Foden khi triệu tập tuyển Anh. Nhưng thứ Sáu tuần tới, khi công bố danh sách chơi hai trận gặp Serbia và Albania, nhà cầm quân người Đức có thể gọi lại ngôi sao của Man City. Một mặt, Guardiola tin Tuchel sẽ trao suất cho Foden. Nhưng mặt khác, ông thừa nhận tuyển Anh đang có nhiều cầu thủ xuất sắc cùng vị trí.

"Tuchel rất thông minh và khôn ngoan. Ông ấy biết chính xác đội tuyển cần gì và hiểu rõ Foden", Guardiola nói. "Không có ai ở đất nước này, không ai trên thế giới này không biết phẩm chất và khả năng của cậu ấy. Tuyển Anh rất may mắn khi có nhiều cầu thủ giỏi. Đó là lý do tại sao Foden phải tự mình nỗ lực để ngày càng tốt hơn".

Thanh Quý (theo ESPN)