Guardiola được nhắc nhở hạn chế bàn chuyện chính trị

AnhĐại diện cộng đồng Do Thái tại Manchester chỉ trích HLV Pep Guardiola sau hàng loạt phát ngôn liên quan đến xung đột Gaza và các vấn đề địa chính trị.

Guardiola đang đối mặt làn sóng phản ứng từ Hội đồng Đại diện Do Thái Greater Manchester & Region, sau khi ông liên tiếp đưa ra các phát biểu mạnh mẽ về xung đột Palestine - Israel và nhiều điểm nóng trên thế giới.

HLV Pep Guardiola phát biểu về vấn đề Palestine tại Barcelona tuần trước. Ảnh: AP

Tuần trước, chiến lược gia người Tây Ban Nha có bài phát biểu xúc động ủng hộ Palestine tại một buổi hòa nhạc gây quỹ ở Barcelona, nơi ông xuất hiện với khăn keffiyeh - biểu tượng thường gắn với phong trào kháng cự của người Palestine.

Sau đó, trong buổi họp báo trước trận Man City gặp Newcastle ở lượt về bán kết Cup Liên đoàn, Guardiola tiếp tục đề cập tới "nạn diệt chủng ở Palestine", cho biết ông cảm thấy đau đớn trước cảnh thường dân vô tội chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Không chỉ nói về Gaza, Guardiola còn nhắc đến xung đột tại Ukraine, Sudan và chỉ trích các vụ việc do đặc vụ liên bang ICE gây ra ở Minneapolis, Mỹ.

Những phát biểu này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ cộng đồng Do Thái địa phương. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Hội đồng Đại diện Do Thái Greater Manchester & Region kêu gọi Guardiola tập trung vào bóng đá, cho rằng ông đã vượt quá vai trò của một HLV và có nguy cơ làm gia tăng các hành vi bài Do Thái.

"Guardiola là một HLV bóng đá. Những suy ngẫm nhân đạo của ông có thể xuất phát từ thiện chí, nhưng ông nên tập trung vào bóng đá", tuyên bố nêu rõ.

Tổ chức này cũng chỉ trích Guardiola "hoàn toàn thất bại" trong việc thể hiện sự đoàn kết với cộng đồng Do Thái Manchester sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào một giáo đường Do Thái hồi tháng 10 khiến hai người thiệt mạng.

Theo Hội đồng này, việc Guardiola nhiều lần bình luận về xung đột Trung Đông trong thời gian ngắn là đặc biệt đáng lo ngại, nhất là khi ông không sử dụng tầm ảnh hưởng của bản thân để lên tiếng sau các vụ bạo lực nhằm vào người Do Thái tại Anh và Tây Ban Nha. Họ cảnh báo rằng ngôn từ thiếu thận trọng từ những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn có thể khiến cộng đồng Do Thái đối mặt với rủi ro nghiêm trọng hơn.

Cuộc họp báo như phiên họp hội đồng Liên hợp quốc của Guardiola Phần trả lời của Guardiola về thời sự thế giới.

Guardiola từ lâu đã công khai ủng hộ Palestine. Tháng 11/2025, ông từng tuyên bố "thế giới đã bỏ mặc Palestine" và bày tỏ quan điểm đứng về phía những thường dân vô tội.

Sau những phát biểu đó, đến tháng 12, Hội đồng Đại diện Do Thái tiếp tục cáo buộc Guardiola "đặt người Do Thái tại Anh vào tình thế nguy hiểm" và gửi thư tới Chủ tịch Man City Khaldoon Al Mubarak, đặt câu hỏi vì sao HLV này không lên án vụ tấn công giáo đường Do Thái tại địa phương.

Hồng Duy (theo Daily Mail)