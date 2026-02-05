Guardiola bức xúc vì quy định lạ ở Cup Liên đoàn

AnhHLV Pep Guardiola bất bình vì tân binh Marc Guehi vướng quy định đăng ký cầu thủ, nên không được dự trận Man City gặp Arsenal ở chung kết Cup Liên đoàn.

"CLB bỏ ra rất nhiều tiền và lại không thể sử dụng cầu thủ ở trận chung kết. Tôi không thể hiểu nổi điều đó", Guardiola nói sau trận thắng Newcastle 3-1 ở lượt về bán kết Cup Liên đoàn. "Chúng tôi ký hợp đồng, trả lương cho Guehi. Về mặt logic, việc cậu ấy đá chung kết là hợp lý".

HLV Pep Guardiola (phải) nhắc nhở Marc Guehi trong trận Man City thắng Wolves 2-0 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 24/1/2026. Ảnh: AP

Từ 2025-2026, Hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Anh (EFL) sửa đổi quy định, cho phép cầu thủ khoác áo hai CLB khác nhau trong cùng một mùa giải Cup Liên đoàn.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Man City tuyển mộ Antoine Semenyo và Guehi, nhưng không thể sử dụng cả hai. Semenyo chuyển tới Man City trước bán kết, nên có thể ra sân ở cả hai lượt bán kết gặp Newcastle.

Trong khi đó, Man City tuyển mộ Guehi sau trận thắng Newcastle 2-0 ở lượt đi, nên không đủ điều kiện dự lượt về và cũng bị loại khỏi danh sách cho trận chung kết.

"Guehi không được đá lượt về vì không góp mặt ở lượt đi. Nhưng tại sao cậu ấy không được đá chung kết?", Guardiola đặt vấn đề.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết đã đề nghị ban lãnh đạo Man City gửi văn bản kiến nghị lên EFL nhằm xin phép cho tuyển thủ Anh được thi đấu trận tranh danh hiệu tại Wembley ngày 22/6. Nhưng ông thừa nhận khả năng thành công là rất thấp.

"Thay đổi luật ở đất nước này ư? Không có cơ hội", HLV 55 tuổi bày tỏ. "Nhưng chúng tôi vẫn sẽ thử".

HLV Pep Guardiola vui mừng trong trận Man City thắng Newcastle 3-1 ở lượt về bán kết Cup Liên đoàn trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh tối 4/2/2026. Ảnh: Man City

Trên sân Etihad tối 4/2, Man City áp đảo và dẫn Newcastle 3-0 nhờ cú đúp của Omar Marmoush cùng pha lập công của Tijjani Reijnders ở hiệp một. CLB thành Manchester để Anthony Elanga chọc thủng lưới ở hiệp hai, nhưng vẫn thắng 3-1 và vào chung kết với tổng tỷ số 5-1.

"Tôi thực sự hài lòng. Không dễ để vào chung kết, tôi biết điều đó khó khăn thế nào. Trong 10 năm, chúng tôi vào chung kết Cup Liên đoàn 5 lần. Điều đó thật tuyệt vời", Guardiola nhắc đến việc Man City từng 4 lần đoạt Cup này vào các năm 2018, 2019, 2020 và 2021.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sau đó dành lời khen cho Arsenal, đối thủ của Man City ở trận chung kết. "Họ có thể là đội hay nhất châu Âu hoặc thế giới hiện tại, xét về cách chơi và các thống kê. Đó sẽ là một thử thách lớn và là trải nghiệm tốt cho chúng tôi", ông cho biết.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Mancity.com)