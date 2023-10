Guardiola bất ngờ vì chênh lệch giữa Man City và Man Utd

AnhSau chiến thắng 3-0 ở Ngoại hạng Anh tối qua, HLV Pep Guardiola thừa nhận từng không nghĩ đến ngày Man City tạo ra khoảnh cách lớn về trình độ với Man Utd khi nhậm chức tại sân Etihad từ 2016.

"Tôi biết những gì Man City đã làm và không biết Man Utd đã làm những gì, vì không làm việc ở đó", Guardiola nói sau trận thắng tại Old Trafford. "Nhưng thành thật mà nói, tôi không ngờ khoảng cách giữa hai đội như lúc này, bởi tôi đến đây cùng Jose Mourinho. Khi đó, Man Utd còn có Zlatan Ibrahimovic và nhiều cầu thủ hàng đầu. Họ còn chiêu mộ Romelu Lukaku năm 2017".

Từ khi nhậm chức năm 2016, Guardiola giúp Man City thống trị bóng đá Anh, vô địch Ngoại hạng Anh năm trong sáu mùa gần nhất và giành cú ăn ba lịch sử mùa trước.

Guardiola chỉ đạo Haaland trong trận Man City hạ Man Utd 3-0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford ngày 29/10. Ảnh: Reuters

Man Utd cũng được kỳ vọng lớn khi bổ nhiệm HLV Mourinho thay Louis van Gaal vào hè 2016. "Người Đặc biệt" giúp Man Utd đoạt Siêu Cup Anh, Cup Liên đoàn và Europa League ngay mùa đầu tiên, nhưng vì thành tích dần sa sút , ông bị sa thải hồi tháng 12/2018. Sau đó, "Quỷ Đỏ" bổ nhiệm hai HLV chính thức là Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag và hai HLV tạm quyền là Michael Carrick, Ralf Rangnick.

Theo Guardiola, lý do quan trọng nhất giúp Man City thành công trong nhiệm kỳ của ông là định hướng chung trong CLB và sự đoàn kết của toàn bộ thành viên, từ chủ tịch, giám đốc điều hành, giám đốc thể thao, ban huấn luyện đến các cầu thủ. "Tất nhiên, chúng tôi cũng mắc sai lầm", HLV người Tây Ban Nha bày tỏ. "Khi Man City thất bại hay tình hình không ổn, chúng tôi không tìm người để đổ lỗi. Khi các đối thủ tiến bộ còn Man City đá tệ hơn, chúng tôi cố gắng tìm ra giải pháp. Điều đó thật tuyệt. Đó là cách chúng tôi đã làm, từ ngày đầu tiên".

Trên sân Old Trafford hôm qua, Man City áp đảo khi kiểm soát bóng 61%, dứt điểm 21 lần với 10 cú trúng đích - so với 7 và 3 của đối thủ, và thắng 3-0 nhờ cú đúp của Erling Haaland và bàn ấn định tỷ số của Phil Foden. Màn trình diễn cùng kết quả này càng làm rõ sự áp đảo và khoảng cách lớn giữa Man City và Man Utd. Dưới trướng Guardiola, Man City kiếm nhiều hơn Man Utd 145 điểm (649 so với 504), thắng nhiều hơn 60 trận tại Ngoại hạng Anh (205 so với 145) và ghi nhiều hơn 229 bàn (681 so với 452).

Haaland đá phạt đền mở tỷ số trận Man City hạ Man Utd 3-0 ngày 29/10. Ảnh: Reuters

Guardiola hài lòng với màn trình diễn của Man City và xem pha lập công thứ hai của Haaland là bước ngoặt, khiến Man Utd mất tinh thần. HLV Tây Ban Nha cũng cho rằng Man City đã lên kế hoạch, áp dụng chiến thuật và thể hiện tinh thần tốt hơn so với trận thua 0-1 trên sân Arsenal hồi đầu tháng.

Bernardo Silva chia sẻ quan điểm này: "Cách chúng tôi kiểm soát trận đấu, đặc biệt là 30 phút đầu hiệp hai là tốt. Chúng tôi không thể làm điều đó trước Arsenal, còn hôm nay, chúng tôi đã chơi tuyệt vời. Không dễ để làm điều đó ở Old Trafford. Ngoài một vài pha mất bóng, chúng tôi không để Man Utd nhiều cơ hội để phản công".

Hồng Duy