Guardiola: 'Barca không thể bùng nổ nếu không có Messi'

Theo HLV Pep Guardiola, Lionel Messi giúp Barca bùng nổ trong khoảng 12 năm và muốn tiền đạo Argentina trở lại Camp Nou hè này.

Messi được xem là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Barca. Trong 17 năm cống hiến cho đội một, anh chơi 778 trận, ghi 672 bàn, kiến tạo 305 lần, cùng đội bóng giành 10 La Liga và bốn Champions League. Barca cũng là bệ phóng để Messi giành bảy Quả Bóng Vàng.

"Messi giúp Barca trở nên vĩ đại hơn nhiều so với khi cậu ấy đến", Guardiola nói trên ESPN ngày 10/5. "Trong khoảng 12 năm qua, Barca bùng nổ và điều đó sẽ không thể xảy ra nếu không có Messi. Tôi không chỉ nói đến thành tích ghi bàn, mà là đóng góp vào lối chơi, vẻ đẹp, sự hiệu quả, đẳng cấp, mọi thứ về phong cách thi đấu của Messi".

Messi (trái) và Guardiola thời còn cùng phụng sự Barca. Ảnh: AP

Hè 2021, Barca không thể gia hạn với Messi. Theo Chủ tịch Joan Laporta, ngay cả khi tiền đạo Argentina chấp nhận giảm 50% lương, đội bóng cũng không có tiền để gia hạn hợp đồng do khó khăn tài chính. Trong buổi họp báo chia tay đội hôm 8/8/2021, Messi khóc nức nở và hứa hẹn trở lại Barca trong tương lai, có thể trong vai trò khác.

Guardiola "chưa bao giờ nghĩ" Messi sẽ chia tay Barca theo cách như vậy. Ông tin rằng Chủ tịch Laporta yêu quý và muốn đưa cầu thủ 35 tuổi trở lại Camp Nou. HLV Tây Ban Nha nhấn mạnh với tầm cỡ và sự vĩ đại của anh, Messi xứng đáng có màn chia tay đẹp hơn.

"Messi rời đi vì tình hình kinh tế khó khăn và hàng ngàn lý do mà tôi mà tôi không muốn đi sâu vào", Guardiola nói thêm. "Tôi là người hâm mộ của Barca, có vé vào sân Camp Nou và hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta có thể nói lời tạm biệt với Messi theo cách mà cậu ấy xứng đáng. Messi và gia đình cũng sẽ nhận được tất cả tình yêu mà người hâm mộ Barca dành cho cậu ấy, với tất cả lòng biết ơn và sự tôn trọng với những gì Messi đã làm cho CLB".

Guardiola và Messi có bốn năm làm việc cùng nhau ở Barca, từ 2008-2012. Họ giành ba La Liga, hai Cup Nhà vua, hai Champions League và hai FIFA Club World Cup trong giai đoạn này. Câu chuyện bộ đôi này tái hợp ở Man City từng được truyền thông châu Âu thêu dệt nhiều lần, nhất là khi Messi gửi đòi huỷ hợp đồng với Barca hè 2020. Một năm sau, Barca thông báo không đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Messi. Gần như cùng lúc đó, Man City giới thiệu tân binh đắt nhất lịch sử chuyển nhượng Anh, Jack Grealish - người tới sân Etihad với giá 139 triệu USD. Vì thế, Man City được cho là không thể ký hợp đồng với Messi.

Messi gia nhập PSG theo dạng tự do hè 2021 và sẽ hết hợp đồng khi kỳ chuyển nhượng mở cửa. Ngày 3/5, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Messi chắc chắn rời PSG theo dạng tự do hè này. Sau đó, hãng thông tấn AFP xác nhận Messi sẽ rời PSG theo dạng tự do hè này và "hoàn tất" việc gia nhập Al Hilal.

Tuy nhiên, cha và đồng thời là người đại diện của Lionel Messi, ông Jorge đã bác bỏ việc con trai đã đạt được thỏa thuận gia nhập Al Hilal theo dạng tự do. Ông Jorge nhấn mạnh rằng tương lai của Messi chỉ được định đoạt sau khi mùa giải 2022-2023 khép lại, và tức giận với việc truyền thông đăng tải thông tin bịa đặt.

Hồng Duy