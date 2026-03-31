Guardiola, Arteta mặc đẹp nhất Ngoại hạng Anh

Pep Guardiola dẫn đầu nhờ phong cách tối giản nhưng tinh tế với những bộ đồ len cao cấp và trang phục may đo chuẩn mực.
HLV trưởng Man City thường gắn liền với hình ảnh chỉn chu bên đường biên, từ áo cổ lọ, áo len mang logo CLB cho tới kiểu "hoodigan" đặc trưng khi chỉ đạo. Ở tuổi 55, ông tiếp tục gây chú ý tại chung kết Cup Liên đoàn với trang phục áo cổ lọ kết hợp quần kẻ nâu - khác biệt hoàn toàn so với phong cách đồ thể thao quen thuộc của nhiều đồng nghiệp.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng tiết lộ ông thường nhờ vợ cũ Cristina Serra tư vấn trang phục thi đấu - người có liên hệ với boutique thời trang cao cấp Serra Claret tại Barcelona, nơi kinh doanh các thương hiệu như Dsquared2 hay Armani. Sau khi hai người chia tay cuối năm 2024, Guardiola được cho là tự quyết định phong cách của ông - và vẫn duy trì đẳng cấp.
Mikel Arteta xếp thứ hai, được đánh giá sở hữu phong cách mang đậm "quyền uy chỉn chu" với những bộ trang phục sắc nét và tinh giản.
HLV trưởng Arsenal nổi tiếng với gu toàn màu đen với chiếc áo khoác Armani đặc trưng, xuất hiện trong nhiều trận đấu. Năm 2023, Arteta - đại sứ toàn cầu của Under Armour - cho biết ông nhìn nhận thời trang giống như chiến thuật, nhưng không quá coi trọng hàng xa xỉ. "Tôi mặc những gì phù hợp với cá tính và CLB mình đại diện. Tôi chú ý đến trang phục, thích sự thoải mái, thanh lịch và không ồn ào. Tôi khá kén chất liệu, đặc biệt là cashmere", ông chia sẻ.
Nhà cầm quân 44 tuổi cũng thừa nhận yếu tố mê tín ảnh hưởng đến lựa chọn trang phục: khi đội thắng, ông giữ nguyên bộ đồ; còn nếu thua, ông sẽ thay đổi hoàn toàn.
Marco Silva, đứng thứ ba, khi theo đuổi phong cách đơn giản nhưng vẫn đủ sức tạo dấu ấn. HLV của Fulham ưu tiên sự đơn giản, thỉnh thoảng kết hợp các thương hiệu thể thao. Ông từng xuất hiện với áo phao Moncler Maya trị giá gần 2.400 USD - một lựa chọn giữ ấm cao cấp trong mùa đông.
Dù vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không chỉ gói gọn trong phong cách thường ngày, khi vẫn xuất hiện trên đường biên với các set đồ tách rời mang hơi hướng lịch lãm, ghi điểm với giới chuyên môn.
Xếp thứ tư là Arne Slot, người theo đuổi phong cách casual gọn gàng nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu.
HLV trưởng của Liverpool thường xuất hiện với áo khoác bomber, áo zip cổ cao và giày da thể thao. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng không ngại sử dụng trang phục mang dấu ấn CLB, giúp tạo cảm giác gần gũi hơn với người hâm mộ.
Đứng thứ năm là Eddie Howe, người hiếm khi rời xa các trang phục mang dấu ấn CLB nhưng vẫn xây dựng được hình ảnh ổn định và đáng tin cậy.
HLV trưởng Newcastle United trung thành với phong cách thể thao, song luôn ưu tiên phom dáng gọn gàng, vừa vặn - yếu tố giúp ông ghi điểm trong mắt giới chuyên môn.
Theo chuyên gia Lisa Talbot, chính sự nhất quán này góp phần tạo nên hình ảnh điềm tĩnh, chắc chắn cho nhà cầm quân 48 tuổi. Bà nhận xét: "Phong cách của Howe mang tính cổ điển, phản ánh rõ sự bình tĩnh và kiểm soát trong cách ông xuất hiện bên đường biên".
Unai Emery, xếp thứ sáu, ghi điểm với phong cách mang hơi hướng trang trọng và thực dụng. HLV của Aston Villa thường lựa chọn những set đồ chỉn chu, đôi khi tạo điểm nhấn với giày Adidas Samba được thiết kế riêng theo màu sắc CLB.
Theo Lisa Talbot, nhà cầm quân người Tây Ban Nha ưa chuộng phong cách vừa tiện dụng vừa lịch lãm, với các lớp áo khoác có cấu trúc rõ ràng, góp phần tăng thêm vẻ quyền uy khi xuất hiện bên đường biên.
Đứng thứ bảy là David Moyes, người không chỉ giúp Everton hồi sinh mà còn cải thiện đáng kể gu thời trang.
Theo Lisa Talbot, nhà cầm quân người Scotland đã khác xa giai đoạn dẫn dắt Man Utd, khi ông từng bị chê vì những bộ suit thiếu tinh tế. Hiện tại, Moyes linh hoạt giữa đồ thể thao và các trang phục mang hơi hướng cổ điển hơn.
Chuyên gia này nhận xét: "Phong cách của Moyes mang tính vượt thời gian, với các lớp trang phục lịch sự, phù hợp và luôn tạo cảm giác nâng tầm hình ảnh".
Những HLV chưa tạo dấu ấn rõ nét. Theo Lisa Talbot, một số HLV sở hữu phong cách gọn gàng, dễ nhìn nhưng thiếu điểm nhấn để trở nên nổi bật.
Các cái tên như Michael Carrick (Man Utd, ảnh), Scott Parker (Burnley) hay Liam Rosenior (Chelsea) theo đuổi phong cách cổ điển, gọn gàng và chỉn chu, song đôi khi quá an toàn, thiếu dấu ấn cá nhân để tạo sự khác biệt.
Nhóm đề cao tính tiện dụng hơn thời trang. Với nhóm này, yếu tố thực tế được đặt lên hàng đầu, thay vì sử dụng thời trang như một công cụ thể hiện hình ảnh.
Những HLV như Fabian Hurzeler (Brighton), Igor Tudor (người vừa rời Tottenham), Andoni Iraola (Bournemouth), Oliver Glasner (Crystal Palace, ảnh), Daniel Farke (Leeds) và Regis Le Bris (Sunderland) thường ưu tiên các lớp trang phục thể thao, áo khoác kỹ thuật - phù hợp với yêu cầu thi đấu nhưng ít chú trọng sự tinh tế hay dấu ấn cá nhân.
Nhóm phong cách mờ nhạt, dễ bị lãng quên. Ở nhóm cuối, vấn đề không nằm ở việc ăn mặc đơn giản, mà ở sự thiếu biến hóa khiến hình ảnh không đủ hỗ trợ cho sự hiện diện trên đường biên.
Keith Andrews (Brentford), Vitor Pereira (Nottingham Forest), Nuno Espirito Santo (West Ham, ảnh) và Rob Edwards (Wolves) thường chọn phong cách tối giản, kín đáo và thiên về công năng, nhưng chưa tận dụng được thời trang để gia tăng sức ảnh hưởng và cá tính.
Hồng Duy
Ảnh: AP, Reuters, PA Wire, Shutterstock