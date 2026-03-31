Guardiola, Arteta mặc đẹp nhất Ngoại hạng Anh

Pep Guardiola dẫn đầu nhờ phong cách tối giản nhưng tinh tế với những bộ đồ len cao cấp và trang phục may đo chuẩn mực.

HLV trưởng Man City thường gắn liền với hình ảnh chỉn chu bên đường biên, từ áo cổ lọ, áo len mang logo CLB cho tới kiểu "hoodigan" đặc trưng khi chỉ đạo. Ở tuổi 55, ông tiếp tục gây chú ý tại chung kết Cup Liên đoàn với trang phục áo cổ lọ kết hợp quần kẻ nâu - khác biệt hoàn toàn so với phong cách đồ thể thao quen thuộc của nhiều đồng nghiệp.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng tiết lộ ông thường nhờ vợ cũ Cristina Serra tư vấn trang phục thi đấu - người có liên hệ với boutique thời trang cao cấp Serra Claret tại Barcelona, nơi kinh doanh các thương hiệu như Dsquared2 hay Armani. Sau khi hai người chia tay cuối năm 2024, Guardiola được cho là tự quyết định phong cách của ông - và vẫn duy trì đẳng cấp.