Guardiola: 'Anfield là nơi để Man City chứng tỏ đẳng cấp'

AnhTheo HLV Pep Guardiola, làm khách của Liverpool ở vòng 25 Ngoại hạng Anh là trận đấu thích hợp để Man City khẳng định bản lĩnh và đẳng cấp.

Man City chạy đà trước đại chiến hoàn hảo khi thắng Newcastle với tổng tỷ số 5-1 ở bán kết để vào chung kết Cup Liên đoàn lần thứ năm trong 10 năm qua. Nhưng thử thách phía trước không hề dễ dàng khi Man City đã không thắng tại Anfield kể từ tháng 2/2021.

HLV Pep Guardiola vui mừng trong trận Man City thắng Newcastle 3-1 ở lượt về bán kết Cup Liên đoàn trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh tối 4/2/2026. Ảnh: Man City

Trong buổi họp báo trước trận hôm 6/2, Guardiola nhấn mạnh yếu tố bản lĩnh và cá tính mới là điều quyết định ở các trận cầu đỉnh cao. "Tôi có ý tưởng về đội hình xuất phát, dựa trên phong độ gần đây và những điều cần điều chỉnh. Nhưng không chỉ Anfield, mà mọi sân khấu lớn và trận đấu lớn đều cần những cá tính lớn", ông nói.

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, khác biệt giữa các đội bóng hàng đầu không nằm ở kỹ năng thuần túy. "Ở các giải đấu lớn, kỹ năng luôn có sẵn. Không cầu thủ nào ở những CLB lớn là không đủ giỏi. Vấn đề là cách bạn thể hiện bản thân, cách bạn cư xử trên sân, chứ không chỉ là chơi hay hay dở", ông chia sẻ.

Guardiola cho rằng những trận đấu ở SVĐ lớn, đặc biệt tại các vòng knock-out châu Âu, mới là nơi định hình cầu thủ và tập thể xuất sắc. "Chính những thời khắc đó cho thấy bạn có gì, và điều gì tạo nên một đội bóng mạnh", ông nói thêm.

HLV 55 tuổi cũng thừa nhận Man City vẫn cần thêm thời gian để đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất, dù đã có những bước tiến đáng kể ở mùa giải 2025-2026. Đội chủ sân Etihad hiện vẫn góp mặt ở cả 4 đấu trường, với vòng knock-out Champions League, chung kết Cup Liên đoàn và vòng bốn Cup FA.

"Chúng tôi chưa ở đỉnh cao tuyệt đối", Guardiola thẳng thắn. "Có những thời điểm rất tốt, nhưng sự ổn định chưa đủ. Dù vậy, còn 14 trận ở Ngoại hạng Anh và theo kinh nghiệm của tôi, đó là cả một chặng đường dài, mọi thứ đều có thể xảy ra".

So với mùa trước, Guardiola đánh giá Man City tiến bộ rõ rệt. "Mùa trước chúng tôi đứng thứ 23 ở Champions League, còn bây giờ là thứ tám. Mùa trước bị loại sớm ở Cup Liên đoàn, còn hiện tại đã vào chung kết. Chúng tôi vẫn còn cơ hội ở cả Cup FA", ông nói.

Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại vẫn còn thiếu trải nghiệm ở Ngoại hạng Anh và các sân khấu lớn. "Họ còn rất mới, rất mới với giải đấu này và với những trận cầu lớn. Tôi muốn mọi thứ có thể 'ăn khớp' ngay lập tức, nhưng thực tế đôi khi bạn cần thêm thời gian", ông cho biết.

Erling Haaland trong buổi tập của Man City ngày 5/2. Ảnh: Man City

Tiền đạo chủ lực Erling Haaland sa sút, khi chưa ghi bàn nào từ tình huống bóng sống tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026. Vì thế, truyền thông Anh đồn đoán rằng Guardiola có thể để trung phong người Na Uy dự bị ở Anfield, trao cơ hội cho Omar Marmoush - người vừa lập cú đúp trong chiến thắng trước Newcastle.

Guardiola bảo vệ, nhưng từ chối xác nhận khả năng xếp Haaland đá chính. "Tôi không biết, nhưng tôi luôn nói Erling là người giỏi nhất", nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định.

Hồng Duy (theo ESPN, Mancity.com)